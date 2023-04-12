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Власти Курской области решили отказаться от салюта в День Победы

12 апреля 2023, 08:49
Фото: 1MI
Накануне губернатор соседнего региона Роман Старовойт встретился с ветеранским активом региона. Обсуждались вопросы празднования 80-летия победы в Курской битве. От салюта в этом году решили отказаться, пишут «Курские известия».

В соседнем Курске отменили салют в честь Дня Победы. Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с ветеранским активом региона. На встрече обсудили празднование 80-летия победы в Курской битве. Салют в этом году решили не проводить.

Тем не менее в регионе запланировали большое количество совместных патриотических мероприятий для школьников, студентов и всех курян. Проводить их будут как в муниципалитетах, так и в областном центре.

Безопасность курян по-прежнему остаётся в приоритете, отмечает Старовойт. Решение отменить салют приняли в связи с этим обстоятельством. Ветеранский актив отнёсся с понимаем к ситуации.

Кроме того, глава региона вручил памятные медали в честь 80-летия победы в Курской битве ветеранам Великой Отечественной войны. Всего таких наград вручат 5 тыс. штук.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
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#Наталья Корявых#Курская область#Роман Старовойт#День Победы#Общество#Салют#9 мая#Ветераны#Отказ#Черноземье
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