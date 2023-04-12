Власти Курской области решили отказаться от салюта в День Победы

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В соседнем Курске отменили салют в честь Дня Победы. Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с ветеранским активом региона. На встрече обсудили празднование 80-летия победы в Курской битве. Салют в этом году решили не проводить.
Тем не менее в регионе запланировали большое количество совместных патриотических мероприятий для школьников, студентов и всех курян. Проводить их будут как в муниципалитетах, так и в областном центре.
Безопасность курян по-прежнему остаётся в приоритете, отмечает Старовойт. Решение отменить салют приняли в связи с этим обстоятельством. Ветеранский актив отнёсся с понимаем к ситуации.
Кроме того, глава региона вручил памятные медали в честь 80-летия победы в Курской битве ветеранам Великой Отечественной войны. Всего таких наград вручат 5 тыс. штук.