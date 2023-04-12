Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Изображение материала

Великобритания ввела санкции против отца и дочери Андрея Скоча

12 апреля 2023, 11:58
Фото: 1MI
Лондон объявил санкции в отношении 11 человек, в том числе родственников депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча, пишут «Новые известия».
Сюжет
Санкции

Великобритания ввела санкции против отца и дочери депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча. В обновлённый санкционный список вошли 11 новых имён. Под ограничения попал холдинг USM, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий.

Как пишет издание, в списке числятся компании Curzon Square, Hanley, Meritservus. В перечень вошли совладелец USM Владимир Скоч и его внучка Варвара Скоч, дети основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова — Феликс, Татьяна и Наталья Евтушенковы. Там же оказались дочь бизнесмена Сулеймана Керимова Гульнара Керимова, жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, Нариман Гаджиев и гражданин Кипра Христодулос Василиадис.

Ранее сообщалось, что санкции против родственников Скоча ввёл и президент Украины Владимир Зеленский. В дополнениях к указу Зеленского опубликовали списки из 33 физлиц и 225 компаний.

Зеленский ввёл санкции против отца и дочери Андрея Скоча
Узнать подробнее
Читайте также:
Отказ от санкций: Китай представил план по урегулированию конфликта на УкраинеИз-за санкций в белгородский онкодиспансер не привезли оборудованиеСША ввели санкции против губернатора Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Андрей Скоч#Владимир Скоч#Варвара Скоч#Санкции#Экономика#USM#Депутат госдумы#Отец#Дочь#Родственники
Подпишитесь
Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области
Сегодня, 10:27
В проблемном детском саду под Белгородом начали разбирать конструкции вентиляции
Сегодня, 11:59
Допелись: чьи концерты отменили в Белгороде в 2023 году
Сегодня, 11:53
Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области
Сегодня, 14:08
Белгородэнерго увеличивает производственные мощности
Сегодня, 13:32
В Разумном воспитанники дома детства и сотрудники ЖБК-1 украсили трёхметровое яйцо
Сегодня, 11:35