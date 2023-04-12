Великобритания ввела санкции против отца и дочери Андрея Скоча

Как пишет издание, в списке числятся компании Curzon Square, Hanley, Meritservus. В перечень вошли совладелец USM Владимир Скоч и его внучка Варвара Скоч, дети основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова — Феликс, Татьяна и Наталья Евтушенковы. Там же оказались дочь бизнесмена Сулеймана Керимова Гульнара Керимова, жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, Нариман Гаджиев и гражданин Кипра Христодулос Василиадис.