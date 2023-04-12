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В Роспотребнадзоре рассказали о безопасных способах окрашивания яиц на Пасху

12 апреля 2023, 11:48
Фото: 1MI
В ведомстве назвали опасные и безопасные красители, а также дали рекомендации по окрашиванию. Советами поделились в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Сюжет
Пасха

В это воскресенье христиане отметят праздник Светлой Пасхи. Многие уже начали готовиться к мероприятию.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц. Так, ведомство одобрило природные красители: любые овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, придающие цвет за счёт различных пигментов. Подойдёт луковая шелуха, краснокочанная капуста, свёкла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зелёный чай, каркаде, черника и клюква.

Использовать для окрашивания можно и пищевые красители. Выбирать лучше те, на этикетках которых есть обозначения Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.

Роспотребнадзор не рекомендует использовать неизвестные красители, купленные на рынках «с рук». Опасно окрашивать яйца с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей, а также непищевыми, промышленными красителями и красками. Использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для здоровья.

Также для любителей окрашивать яйца дома самостоятельно есть несколько полезных советов:

  • чтобы краска ложилась ровнее, можно перед покраской протереть яйца мыльным раствором;
  • отваривать яйца лучше в толстостенном сотейнике — это убережёт их от трещин. Яйца следует медленно довести до кипения и варить при минимальном кипении;
  • после извлечения окрашенных яиц из ёмкости, где они варились, их нужно промыть под струёй тёплой воды и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем;
  • чтобы яйца приобрели блеск, можно протереть их подсолнечным маслом;
  • если после окрашивания оставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильнике, то скорлупа окрасится ещё ярче.

Тем временем в Разумном местную достопримечательность уже украсили к Пасхе.

Скульптуру в виде яйца под Белгородом украсили к Пасхе: фото
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#Анастасия Афанасенко#Роспотребнадзор#Яйца#Окрашивание#Пасха#Общество
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