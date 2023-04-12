Роспотребнадзор не рекомендует использовать неизвестные красители, купленные на рынках «с рук». Опасно окрашивать яйца с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей, а также непищевыми, промышленными красителями и красками. Использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для здоровья.