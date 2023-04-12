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В Разумном воспитанники дома детства и сотрудники ЖБК-1 украсили трёхметровое яйцо

12 апреля 2023, 11:35
Фото: ЖБК-1
Более 10 лет в преддверии светлого праздника Пасхи воспитанники Разуменского дома детства совместно со своими наставниками — сотрудниками корпорации ЖБК-1 — украшают трехметровое яйцо, расположенное на кольце при въезде в поселок Разумное Белгородского района. В этом году рисунок немного изменили.
Сюжет
Пасха

Эскиз благословил настоятель Свято-Владимиркого храма п. Разумное отец Алексий (Москаленко).

По технологии узор переносят на самоклеящуюся пленку, а потом зачистки поверхности изображение наносят на само яйцо. Пленка рассчитана на разные погодные условия, поэтому и в дождь, и в солнечный день оригинальная инсталляция будет радовать жителей Разумного и всех, кто проезжает по трассе.

Фото: ЖБК-1

Воспитанники Разуменского дома детства всегда с большим удовольствием участвуют в подобного рода активностях — ребятам важно ощущение причастности к общему делу.

«Для жителей Разумного украшение нарядного яйца стало доброй традицией, а для детей сам процесс — интересное творчество. Это совместный труд, который объединяет всех нас и готовит ко встрече светлого праздника Воскресения Христова. В этом году это особенно важно», — сообщили в компании.

Корпорация ЖБК-1 — учредитель Разуменского дома детства. Без малого 30 лет компания курирует учреждение, заботится о детях-сиротах. За это время воспитание и поддержку получили почти 400 сирот. Многие выпускники успели создать свои семьи и уже своим детям передают знания и любовь к традициям.

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#Кристина Семенчук#Жбк-1#Пасха#Яйцо#Разумное#Украшение#Общество#Белгородский район
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