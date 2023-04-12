В Разумном воспитанники дома детства и сотрудники ЖБК-1 украсили трёхметровое яйцо

По технологии узор переносят на самоклеящуюся пленку, а потом зачистки поверхности изображение наносят на само яйцо. Пленка рассчитана на разные погодные условия, поэтому и в дождь, и в солнечный день оригинальная инсталляция будет радовать жителей Разумного и всех, кто проезжает по трассе.