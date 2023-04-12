В Разумном воспитанники дома детства и сотрудники ЖБК-1 украсили трёхметровое яйцо

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Эскиз благословил настоятель Свято-Владимиркого храма п. Разумное отец Алексий (Москаленко).
По технологии узор переносят на самоклеящуюся пленку, а потом зачистки поверхности изображение наносят на само яйцо. Пленка рассчитана на разные погодные условия, поэтому и в дождь, и в солнечный день оригинальная инсталляция будет радовать жителей Разумного и всех, кто проезжает по трассе.
Воспитанники Разуменского дома детства всегда с большим удовольствием участвуют в подобного рода активностях — ребятам важно ощущение причастности к общему делу.
«Для жителей Разумного украшение нарядного яйца стало доброй традицией, а для детей сам процесс — интересное творчество. Это совместный труд, который объединяет всех нас и готовит ко встрече светлого праздника Воскресения Христова. В этом году это особенно важно», — сообщили в компании.
Корпорация ЖБК-1 — учредитель Разуменского дома детства. Без малого 30 лет компания курирует учреждение, заботится о детях-сиротах. За это время воспитание и поддержку получили почти 400 сирот. Многие выпускники успели создать свои семьи и уже своим детям передают знания и любовь к традициям.