В проблемном детском саду под Белгородом начали разбирать конструкции вентиляции

О проблемном дошкольном учреждении стало известно в 2020 году. Тревогу забили родители после того, как у детей появились проблемы с дыханием. Журналисты Бел.Ру пытались выяснить, кто виновен в болезнях детей. На протяжении двух лет здание пытались «реанимировать», но пока безуспешно.