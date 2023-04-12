В проблемном детском саду под Белгородом начали разбирать конструкции вентиляции

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
О проблемном дошкольном учреждении стало известно в 2020 году. Тревогу забили родители после того, как у детей появились проблемы с дыханием. Журналисты Бел.Ру пытались выяснить, кто виновен в болезнях детей. На протяжении двух лет здание пытались «реанимировать», но пока безуспешно.
Как рассказал помощник депутата Белгородской областной думы Александр Курчевский, 11 апреля на объект приехали строители с краном и начали проводить на крыше работы по разборке конструкций вентиляции.
Они сняли конструкции с крыши и теперь хотят переделывать вытяжную вентиляцию. То есть, вентиляция изначально была неправильно сделана. Они это признали и решили что-то делать. Но чтобы переделать вентиляцию, нужно вносить изменения в проект, что повлечёт значительные изменения в целом в конструкцию здания.
Александр Курчевский
При этом Курчевский добавил, что даже если вентиляция будет сделана, количество токсинов, которые выделяются из стен, останется. Причина в плохой демеркуризации — удаления ртути.
Два года назад в здании нашли повышенное содержание ртути (в 153 раза). После этого попытались обработать здание от продуктов ртути специальным раствором. Он впитывается в стены, потолок, вбирает в себя продукты ртути. Затем обрабатываемые поверхности смывают специальным раствором, после чего происходит обеззараживание помещения. Демеркуризацию провели, но стены не отмыли. Поэтому в здании стоит стойкий запах химии. На фоне неработающей вентиляции это усугубилось до того, что в здании невозможно находиться.
Александр Курчевский
Курчевский также отметил, что даже если вентиляция будет переделена и детский сад откроют, родители однозначно заверили, что детей в дошкольное учреждение не приведут.
Они пытаются сделать вентиляцию, подогнать под требования Роспотребнадзора, который разрешит запускать детей. Кажется, что на администрацию Белгородского района оказывается давление с требованиями скорейшего открытия детского сада в Майском. Родители заверили, что детей туда не пустят.
Александр Курчевский