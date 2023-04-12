В Белгородской области зафиксировали один из самых низких уровней безработицы

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:55
В Белгородской области зафиксировали один из наиболее низких уровней безработицы в стране — 0,39%. В центр занятости в 2022 году обратились 63,5 тыс. белгородцев, почти 58 тыс. из них нашли работу.
Тем не менее в регионе начали перестраивать действующий механизм трудоустройства. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, это необходимо в связи с постоянными изменениями и с новыми вызовами.
Белгородская область по результатам конкурсного отбора стала одним из 17 субъектов России, где начнут реализацию проекта комплексной модернизации службы занятости. На эти цели из федерального бюджета выделили 330 млн рублей. В регионе создали структуру, объединившую областные центры занятости.
Гладков уточнил, что учреждения начнут оказывать услуги гражданам и компаниям в рамках единого стандарта платформы «Работа России». Это не только крупная база вакансий, но и основная точка взаимодействия между центром занятости, работодателями и соискателями.
В регионе точки присутствия специалистов центров формируются на крупных предприятиях. Пока они есть в «Славянке» и «Энергомаше».
В главном офисе на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде тем временем продолжаются ремонтные работы. Однако приём граждан и работодателей всё равно ведётся. Завершится ремонт здания к концу лета 2023 года.