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В Белгородской области стали чаще продавать вторичное жильё после начала СВО

12 апреля 2023, 09:00
Фото: 1MI
Тенденция прослеживается при сравнении данных за март 2022 года и текущего. Больше объявлений о продаже появилось в Белгороде и Старом Осколе.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в регионе за год возросло количество объявлений о продаже вторичного жилья. К примеру, если в марте 2022 года в Белгороде на продажу выставили 5103 объекта, в марте текущего года их было уже 5795.

Существенный рост отмечается и в Старом Осколе. За год число активных объявлений выросло с 3004 до 4320. В два раза стало больше объектов на продажу в Губкине — с 154 до 347.

Количество объявлений возросло в Шебекино (с 232 до 330), Строителе (с 165 до 330), Новом Осколе (с 88 до 133). Также рост отмечается и в других населённых пунктах области — с 1006 активных объявлений до 1576.

Напомним, в сравнении с другими городами Черноземья в Белгороде самое дорогое вторичное жильё.

 

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#Кристина Семенчук#Продажа#Вторичка#Объявление#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область
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