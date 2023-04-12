В Белгородской области стали чаще продавать вторичное жильё после начала СВО

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По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в регионе за год возросло количество объявлений о продаже вторичного жилья. К примеру, если в марте 2022 года в Белгороде на продажу выставили 5103 объекта, в марте текущего года их было уже 5795.
Существенный рост отмечается и в Старом Осколе. За год число активных объявлений выросло с 3004 до 4320. В два раза стало больше объектов на продажу в Губкине — с 154 до 347.
Количество объявлений возросло в Шебекино (с 232 до 330), Строителе (с 165 до 330), Новом Осколе (с 88 до 133). Также рост отмечается и в других населённых пунктах области — с 1006 активных объявлений до 1576.
Напомним, в сравнении с другими городами Черноземья в Белгороде самое дорогое вторичное жильё.