В Белгородской области с начала года заключили тысячу соцконтрактов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
С начала текущего года в Белгородской области заключили 1 тыс. социальных контрактов. Жители региона пользуются этой формой поддержки для реализации своих задумок, для того, чтобы хобби приносило доход.
Чаще всего белгородцы прибегают к заключению соцконтракта для создания ИП или крестьянско-фермерского хозяйства.
В этом году на реализацию проекта выделили почти 800 млн рублей. Для сравнения: в минувшем году сумма составляла более 600 млн, в 2020 году — только около 20 млн.
Напомним, что первый соцконтракт в Белгородской области в этом году заключила жительница Красногвардейского района. Женщина получила 200 тыс. рублей на покупку коровы и корма.