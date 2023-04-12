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В Белгородской области с начала года заключили тысячу соцконтрактов

12 апреля 2023, 12:47
Фото: 1MI
В этом году на реализацию проекта выделили почти 800 млн рублей. Белгородцы чаще всего прибегают к помощи для создания ИП или крестьянско-фермерского хозяйства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С начала текущего года в Белгородской области заключили 1 тыс. социальных контрактов. Жители региона пользуются этой формой поддержки для реализации своих задумок, для того, чтобы хобби приносило доход.

Чаще всего белгородцы прибегают к заключению соцконтракта для создания ИП или крестьянско-фермерского хозяйства.

В этом году на реализацию проекта выделили почти 800 млн рублей. Для сравнения: в минувшем году сумма составляла более 600 млн, в 2020 году — только около 20 млн.

Напомним, что первый соцконтракт в Белгородской области в этом году заключила жительница Красногвардейского района. Женщина получила 200 тыс. рублей на покупку коровы и корма.

На социальные контракты в Белгородской области в 2023 году выделили 770 млн рублей
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#Анастасия Афанасенко#Социальный контракт#Поддержка#ИП#Крестьянско-фермерское хозяйство#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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