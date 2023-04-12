В Белгородской области билайн запустил технологию голосовой связи нового поколения

«билайн развивает сеть 4G в Белгородской области, совершенствуя качество предоставляемых услуг и внедряя новые сервисы. Запуск VoLTE обеспечивает четкость звуковой связи и быстрое соединение. Технология работает на почти на всех современных смартфонах, а значит, доступна большому количеству клиентов. Мы продолжим развитие сети в Белгородской области и будем внедрять новые решения», — прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.