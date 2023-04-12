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В Белгородской области стартовала акция «Сад памяти»

12 апреля 2023, 04:27
Фото: 1MI
Уже с сегодняшнего дня начнётся высадка саженцев рядом с Сосновкой, рассказал губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о начале акции «Сад памяти», в рамках которой будут высажены саженцы деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны. Первой точкой, где высадят саженцы, станет парк Сосновка.

Принять участие в акции могут все жалеющие до 22 июня.

Начинаем готовиться к 9 Мая — главному празднику нашей страны. Сегодня начинаем акцию «Сад памяти». Начинаем высадку саженцев в районе парка Сосновка, если у вас есть желание и время, вы можете присоединиться к этой акции (сбор участников в 10:00 на парковке магазина «Пятерочка» (ул. Сосновка, 7б). Акция продлится до 22 июня, будет много точек — постараемся максимально вас информировать об этом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее глава региона сообщал об отмене парада Победы на 9 мая в Белгороде. Такое же решение в Курске принял губернатор области Роман Старовойт.

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#Александра Склярова#Саженцы#Акция#Благотворительная акция#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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