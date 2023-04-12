В Белгородской области стартовала акция «Сад памяти»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о начале акции «Сад памяти», в рамках которой будут высажены саженцы деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны. Первой точкой, где высадят саженцы, станет парк Сосновка.