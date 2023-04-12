В Белгородской области стартовала акция «Сад памяти»

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о начале акции «Сад памяти», в рамках которой будут высажены саженцы деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны. Первой точкой, где высадят саженцы, станет парк Сосновка.
Принять участие в акции могут все жалеющие до 22 июня.
Начинаем готовиться к 9 Мая — главному празднику нашей страны. Сегодня начинаем акцию «Сад памяти». Начинаем высадку саженцев в районе парка Сосновка, если у вас есть желание и время, вы можете присоединиться к этой акции (сбор участников в 10:00 на парковке магазина «Пятерочка» (ул. Сосновка, 7б). Акция продлится до 22 июня, будет много точек — постараемся максимально вас информировать об этом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ранее глава региона сообщал об отмене парада Победы на 9 мая в Белгороде. Такое же решение в Курске принял губернатор области Роман Старовойт.