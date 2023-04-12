Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Изображение материала

В Белгороде самое дорогое вторичное жильё в Черноземье

12 апреля 2023, 08:52
Фото: 1MI
Такая тенденция наблюдается с 2019 года. На конец 2022 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке в Белгороде была больше на 10 тысяч рублей в сравнении с соседними городами Черноземья.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в начале 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья во «вторичке» в Белгороде составляла 56 110 рублей. В Тамбове цена доходила до 43 662 рублей, Курске — 42 638 рублей, Липецке — 44 036 рублей, а Воронеже — 47 241 рубля.

В марте 2019 год стоимость «квадрата» в Белгороде держалась на уровне 57 000 рублей. В то время в Тамбове и Курске цена не превышала 43 00 рублей, Липецке — 45 000 рублей, а Воронеже — 47 058 рублей.

В начале 2020 года в Белгороде за квадратный метр жилья во «вторичке» просили 58 274 рублей, тогда как в Тамбове средняя стоимость составляла 43 770 рублей, Курске — 45 800 рублей, Липецке — 45 088 рублей, а Воронеже — 50 000 рублей.

Январь 2021 года не стал исключением для роста цен. В Белгороде стоимость «квадрата» выросла до 63 974 рублей, Тамбове — 49 608 рублей, Курске — 55 852 рублей, а в Липецке — до 49 156 рублей. При этом стоимость «квадрата» в Воронеже практически догнала белгородские цены — 62 194 рубля.

Резкий скачок цен произошёл в начале 2022 года. Стоимость квадратного метра в Белгороде выросла до 92 978 рублей. Тем временем в Тамбове за «квадрат» просили 65 947 рублей, в Курске — 74 168 рублей, в Липецке — 65 142 рубля, а Воронеже — 78 378 рублей.

При этом на конец 2022 года цена в Тамбове, Липецке и Воронеже существенно выросла (80 200, 72 387 и 86 555 рублей соответственно). В Курске стоимость практически не изменилась, а в Белгороде возросла до 96 658 рублей.

В минстрое рассказали, в каких районах белгородцы получают жильё взамен разрушенного
Узнать подробнее
Читайте также:
На новое жильё взамен разрушенного обстрелами подали заявки 996 белгородских семейПринявшие новое жильё переселенцы будут восстанавливать разрушенные дома за свой счётБеженцам и переселенцам из белгородских сёл помогут найти жильё и работу
#Кристина Семенчук#Стоимость#Квадрат#Вторичка#Экономика#Эксклюзив#Белгород
Подпишитесь
Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области
Сегодня, 10:27
Что делать с «Космосом» и как назвать парк в Белгороде: отвечает Гагарин в нейросети
Сегодня, 07:38
Трём из пяти россиян грозит потеря нормального интернета из-за санкций
Сегодня, 06:40
Снаряды при обстреле Белгородской области попали в свинокомплекс: погибли животные
Сегодня, 08:30
Глава района в Белгородской области оценила опасность странной кроваво-красной лужи
Сегодня, 08:46
Белгородцы приветствуют героя Вселенной: что писали в газетах о полёте Гагарина
Сегодня, 09:19