В Белгороде самое дорогое вторичное жильё в Черноземье

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в начале 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья во «вторичке» в Белгороде составляла 56 110 рублей. В Тамбове цена доходила до 43 662 рублей, Курске — 42 638 рублей, Липецке — 44 036 рублей, а Воронеже — 47 241 рубля.
В марте 2019 год стоимость «квадрата» в Белгороде держалась на уровне 57 000 рублей. В то время в Тамбове и Курске цена не превышала 43 00 рублей, Липецке — 45 000 рублей, а Воронеже — 47 058 рублей.
В начале 2020 года в Белгороде за квадратный метр жилья во «вторичке» просили 58 274 рублей, тогда как в Тамбове средняя стоимость составляла 43 770 рублей, Курске — 45 800 рублей, Липецке — 45 088 рублей, а Воронеже — 50 000 рублей.
Январь 2021 года не стал исключением для роста цен. В Белгороде стоимость «квадрата» выросла до 63 974 рублей, Тамбове — 49 608 рублей, Курске — 55 852 рублей, а в Липецке — до 49 156 рублей. При этом стоимость «квадрата» в Воронеже практически догнала белгородские цены — 62 194 рубля.
Резкий скачок цен произошёл в начале 2022 года. Стоимость квадратного метра в Белгороде выросла до 92 978 рублей. Тем временем в Тамбове за «квадрат» просили 65 947 рублей, в Курске — 74 168 рублей, в Липецке — 65 142 рубля, а Воронеже — 78 378 рублей.
При этом на конец 2022 года цена в Тамбове, Липецке и Воронеже существенно выросла (80 200, 72 387 и 86 555 рублей соответственно). В Курске стоимость практически не изменилась, а в Белгороде возросла до 96 658 рублей.