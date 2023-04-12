Трём из пяти россиян грозит потеря нормального интернета из-за санкций

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:40
Компьютерное оборудование россиян постепенно начинает устаревать. При этом проблемы есть как с аппаратными средствами, так и с операционными системами. Обновление кажется всё более затруднительным: во-первых, люди не готовы тратить деньги на приобретение нового компьютера или ноутбука. Во-вторых, санкционная политика против России, которой придерживаются и разработчики зарубежного программного обеспечения (ПО), может лишить россиян возможности нормально использовать компьютеры и ряд утилит. Особенно пострадает одна из самых популярных категорий зарубежных программ — интернет-браузеры. Мало того, что уже есть проблемы с их обновлениями, есть возможность и вовсе полного прекращения работы всех российских государственных ресурсов и сайтов банков.
«Комсомольская правда» провела опрос россиян, которые используют персональные компьютеры и ноутбуки, а также обсудила с экспертом тему о перспективах работы ПК в России.
Всего опросе приняли участие 13 905 человек. Большинство из опрошенных (42%) заявили, что их компьютеру больше десяти лет, а почти четверть респондентов (23%) сообщили, что их устройства старше пяти лет.
Тем временем 3 из 5 пользователей высказались о недостаточной скорости программного обеспечения. Почти 58% респондентов заявили, что их устройства работают медленно в той или иной степени. Некоторые назвали эту проблему критической, другие же просто отмечают снижение производительности и замедление работы.
35% опрошенных хотят обновить свои устаревшие устройства, но их останавливает высокая стоимость новых компьютеров и ноутбуков.
Последние десять лет популярность компьютеров перед портативными гаджетами снижалась. Но «увядающим» сектором я бы такие устройства не назвал. Все изменилось в 2020 году: удаленка вызвала бурный всплеск продаж ноутбуков, классических ПК. И этот всплеск продолжается сейчас. Пользователи поняли: такое устройство достаточно купить раз и оно ещё несколько лет не потеряет своей функциональности. Конечно, исключение — это игровые ПК, которые устаревают быстрее.
руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Согласно результатам опроса, многие не могут позволить себе обновление компьютера. Причины очевидны: в условиях социальных потрясений и экономических кризисов люди склонны сберегать свои накопления, даже если они имеются. В такой ситуации пользователи готовы мириться с устаревшими устройствами, даже несмотря на то, что активно используют их — порядка 75% используют ноутбуки не менее пяти раз в неделю.
Причина «тормозов» проста — старые операционные системы и аппаратное обеспечение уже не справляются с новыми, современными программами. Согласно данным аналитической системы StatCounter, доля Windows 7 и Windows 8.1 в России составляет 23,65%. Эти операционные системы уже считаются устаревшими, хотя и остаются популярными. 10 января 2023 года Microsoft выпустила последнее обновление для них.
Таким образом, производители программного обеспечения вынуждают пользователей переходить на более новые версии операционных систем, которые работают быстрее. Это может стать проблемой для российского рынка. Согласно данным опроса, для 60% пользователей наиболее часто используемой программой является интернет-браузер. В России самым популярным является «Яндекс Браузер», который выбрали 51% участников опроса. На втором месте — Google Chrome (34%), затем Mozilla (почти 8%) и Opera (почти 7%).
7 февраля 2023 года была выпущена последняя версия Google Chrome с поддержкой упомянутых операционных систем. Популярный браузер продолжит работать на Windows 7 и 8, но не будет обновляться. Это не проблема прямо на данный момент, но со временем начнёт ухудшаться совместимость с новыми сайтами, скорость работы и безопасность. Проблемы с последней уже вызывают опасения.
Эксперты Atlas VPN назвали Google Chrome самым ненадёжным браузером с точки зрения количества уязвимостей — а их обнаружено 3159. Кроме того, без обновлений риск увеличения числа проблем с безопасностью браузера возрастает.
Разработчики программного обеспечения, вроде Google и Microsoft, мало заинтересованы в том, чтобы пользователь долго использовал одно устройство. Компании завязаны на индустрии производства технологических новинок. Поэтому ПО становится все более требовательным. За руку разработчиков никто не хватает, но все замечают, что каждая версия Windows более требовательная. Браузер Chrome обожает «кушать» память в неограниченных количествах.
Сергей Половников
Если отказаться от Chrome — логичное решение, то можно использовать другие популярные браузеры. Однако они либо готовят пользователей к прекращению поддержки Windows 7 и 8.1, либо уже отказались от обновлений. Opera прекратила выпуск обновлений для этих операционных систем, Microsoft Edge (основной браузер Windows) призывает обновиться. Firefox еще не решил: прекратить поддержку в первом квартале 2023 года или продлить до лета.
Альтернативой может быть переход на новую версию Windows — 10 или 11. Правда, в 2022 году американская корпорация временно ограничила эту функцию для россиян. Но потом всё же вернула.
Microsoft в том году почувствовала, что россияне достали свои тетрадочки с инструкциями по установке пиратского софта. Взять меня. Я использовал популярное ПО, за которое платил 50 тысяч рублей в год. Разработчик отказался принимать платежи из России. И что делать дальше? Качать пиратское ПО? Я готов платить за официальную версию, но мои деньги не берут. Так же свои проблемы решат все россияне. Не придумана «глушилка», которая заставит россиян отказаться от ПО и сделать так, чтобы оно не работало на территории России. Технически это возможно. Но ни на какие рубильники никто не нажимает, ибо это скажется на всем бизнесе, вызовет прецедент.
руководитель Content Review Сергей Половников
И хотя обновления Windows снова стали доступны, мы возвращаемся к проблеме устаревания техники россиян. Новые системы, браузеры и программное обеспечение требуют больше ресурсов.
В такой ситуации важно не забывать о браузерах от российских разработчиков. Например, можно вспомнить популярный «Яндекс Браузер», который занимает более 30% рынка браузеров в РФ (по данным на конец февраля 2023 года). Есть и менее известный «Атом» от Mail.ru. И хотя он мало распространен (менее 1% доли рынка), это всё же показывает, что есть альтернативы. Главное, что российские браузеры не прекращали поддержку старых версий Windows.
Ещё одна проблема, не связанная напрямую с устареванием компьютеров, но усугубляющая ситуацию — совместимость российских сайтов с иностранными браузерами.
Государственные и окологосударственные организации, а также российские банки испытывают проблемы с получением зарубежных сертификатов безопасности сайтов. Это невидимая для пользователя система настроек, которая подтверждает безопасность сайта. Иностранные институты отказали в выдаче таких сертификатов российским порталам год назад и отозвали уже выданные. И связано это не с вирусным контентом, а с санкциями. Без сертификата безопасности иностранный браузер может блокировать доступ к сайту. При этом иностранные браузеры отказываются поддерживать российские сертификаты безопасности.
Поэтому, если вы хотите безопасно пользоваться банками, Госуслугами, а в перспективе и другими российскими ресурсами, которые, надо сказать, успешно конкурируют с зарубежными, лучше пользоваться российскими браузерами.
Сергей Половников