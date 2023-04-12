Трём из пяти россиян грозит потеря нормального интернета из-за санкций

Компьютерное оборудование россиян постепенно начинает устаревать. При этом проблемы есть как с аппаратными средствами, так и с операционными системами. Обновление кажется всё более затруднительным: во-первых, люди не готовы тратить деньги на приобретение нового компьютера или ноутбука. Во-вторых, санкционная политика против России, которой придерживаются и разработчики зарубежного программного обеспечения (ПО), может лишить россиян возможности нормально использовать компьютеры и ряд утилит. Особенно пострадает одна из самых популярных категорий зарубежных программ — интернет-браузеры. Мало того, что уже есть проблемы с их обновлениями, есть возможность и вовсе полного прекращения работы всех российских государственных ресурсов и сайтов банков.