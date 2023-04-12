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Стало известно, кто благоустроит набережную Везёлки и Северского Донца в Белгороде

12 апреля 2023, 12:39
Фото: 1MI

«Белдорстрой» благоустроит набережную Везёлки и Северского Донца за 292 млн рублей

Работами по благоустройству набережной займётся ООО «Белдорстрой». Цена контракта составила 292 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Стало известно, какая компания благоустроит набережную Везёлки и Северского Донца в Белгороде. Работами займётся ООО «Белдорстрой». Сумма контракта составила 292 млн рублей.

Заказчиком работ выступает управление капитального строительства городской администрации. Заявки от потенциальных исполнителей подавались до 7 апреля. Саму закупку опубликовали 30 марта.

Ранее сообщалось, что на набережной должны появиться скалодром и панда-парк, кафе, многофункциональные павильоны. В планах также обустройство велопешеходных связей, установка МАФов, наладка освещения и озеленение территории. Завершить работы необходимо до 28 февраля следующего года.

Панда-парк и арт-объекты: как благоустроят набережную Везёлки и Северского Донца
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Благоустройство#Город#Набережная#Белдорстрой#Закупки#Новости Белгорода#Везёлка#Северский донец
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