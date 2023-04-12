Стало известно, кто благоустроит набережную Везёлки и Северского Донца в Белгороде

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Стало известно, какая компания благоустроит набережную Везёлки и Северского Донца в Белгороде. Работами займётся ООО «Белдорстрой». Сумма контракта составила 292 млн рублей.
Заказчиком работ выступает управление капитального строительства городской администрации. Заявки от потенциальных исполнителей подавались до 7 апреля. Саму закупку опубликовали 30 марта.
Ранее сообщалось, что на набережной должны появиться скалодром и панда-парк, кафе, многофункциональные павильоны. В планах также обустройство велопешеходных связей, установка МАФов, наладка освещения и озеленение территории. Завершить работы необходимо до 28 февраля следующего года.