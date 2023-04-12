Стало известно, кто благоустроит набережную Везёлки и Северского Донца в Белгороде

Ранее сообщалось, что на набережной должны появиться скалодром и панда-парк, кафе, многофункциональные павильоны. В планах также обустройство велопешеходных связей, установка МАФов, наладка освещения и озеленение территории. Завершить работы необходимо до 28 февраля следующего года.