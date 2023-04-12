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Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области

12 апреля 2023, 14:08
Фото: 1MI

Белгородская область заняла 32-е место в рейтинге экономического здоровья регионов

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» составили рейтинг экономического здоровья российских регионов по итогам 2022 года. Подробнее о «здоровье» Белгородской области — в материале.

По данным агентства «Эксперт РА», экономическое здоровье регионов РФ ухудшилось в результате санкций и макроэкономической нестабильности. Несмотря на это, бизнес в регионах показал хорошие способности адаптации к негативным внешним условиям.

Положительное экономическое здоровье бизнеса наблюдалась в 54 регионах. Также не наблюдалось регионов с негативной динамикой сразу по всем критериям. Регионов с одним положительным показателем было шесть. Сюда вошла Белгородская область, соседняя Курская, Костромская, Вологодская, Липецкая и Мурманская области. 

Также, согласно рейтингу, в Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях зафиксирована негативная динамика по вводу жилья — уровень ввода жилья упал на 44% к уровню 2021 года. Также Белгородская область отмечена в лидерах по снижению налога на прибыль организаций (- 45,2%). Помимо этого, в списке находится Липецкая (- 53,3%) и Курская области (- 46,3%).

Кроме того, в Белгородской области наблюдалось снижение налоговых и неналоговых доходов на 12,6%. Аналогичная ситуация зафиксирована в Липецкой и Курской областях.

В общем рейтинге экономического здоровья регионов Белгородская область заняла 32-е место с показателем 0,26. При этом динамика области за год оказалось отрицательной (-0,26).

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#Алина Харина#Экономический рейтинг#Экономика#Белгородская область
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