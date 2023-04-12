Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По данным агентства «Эксперт РА», экономическое здоровье регионов РФ ухудшилось в результате санкций и макроэкономической нестабильности. Несмотря на это, бизнес в регионах показал хорошие способности адаптации к негативным внешним условиям.
Положительное экономическое здоровье бизнеса наблюдалась в 54 регионах. Также не наблюдалось регионов с негативной динамикой сразу по всем критериям. Регионов с одним положительным показателем было шесть. Сюда вошла Белгородская область, соседняя Курская, Костромская, Вологодская, Липецкая и Мурманская области.
Также, согласно рейтингу, в Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях зафиксирована негативная динамика по вводу жилья — уровень ввода жилья упал на 44% к уровню 2021 года. Также Белгородская область отмечена в лидерах по снижению налога на прибыль организаций (- 45,2%). Помимо этого, в списке находится Липецкая (- 53,3%) и Курская области (- 46,3%).
Кроме того, в Белгородской области наблюдалось снижение налоговых и неналоговых доходов на 12,6%. Аналогичная ситуация зафиксирована в Липецкой и Курской областях.
В общем рейтинге экономического здоровья регионов Белгородская область заняла 32-е место с показателем 0,26. При этом динамика области за год оказалось отрицательной (-0,26).