Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области

Также, согласно рейтингу, в Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях зафиксирована негативная динамика по вводу жилья — уровень ввода жилья упал на 44% к уровню 2021 года. Также Белгородская область отмечена в лидерах по снижению налога на прибыль организаций (- 45,2%). Помимо этого, в списке находится Липецкая (- 53,3%) и Курская области (- 46,3%).