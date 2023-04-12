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Скульптуру в виде яйца под Белгородом украсили к Пасхе: фото

12 апреля 2023, 08:38
Фото: «РАЗУМНОЕ on-line» ВК

Разуменское яйцо под Белгородом подготовили к Пасхе

Праздничным оформлением композиции занялись воспитанники и сотрудники «Дома детства» в Разумном, сообщает «РАЗУМНОЕ on-line».
Сюжет
Пасха

В Разумном яйцо украсили в честь Пасхи. Надписи на скульптуру наносили сотрудники и воспитанники разуменского «Дома детства». Этим они занимаются в течение многих лет.

Фото: «РАЗУМНОЕ on-line» ВК

Напомним, в 2023 году православные отмечают Пасху 16 апреля — уже в это воскресенье. Празднику предшествует пост, который длится 48 дней. Праздничная неделя продлится до 23 апреля.

9 апреля православные отмечали Вербное воскресенье. В этот день в Николо-Иоасафовском соборе прошла праздничная литургия.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Пасха#Скульптура#Украшение#Яйцо#Общество#Разумное
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