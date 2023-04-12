Скульптуру в виде яйца под Белгородом украсили к Пасхе: фото

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
В Разумном яйцо украсили в честь Пасхи. Надписи на скульптуру наносили сотрудники и воспитанники разуменского «Дома детства». Этим они занимаются в течение многих лет.
Напомним, в 2023 году православные отмечают Пасху 16 апреля — уже в это воскресенье. Празднику предшествует пост, который длится 48 дней. Праздничная неделя продлится до 23 апреля.
9 апреля православные отмечали Вербное воскресенье. В этот день в Николо-Иоасафовском соборе прошла праздничная литургия.