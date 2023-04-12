Сергей Гребенников: Активно растёт цифровизация сферы недвижимости

Круглый стол прошел под эгидой кластера "РАЭК / Недвижимость" - отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Директор по развитию Atom Media Group, сопредседатель кластера "РАЭК / Недвижимость" Олег Казаков также рассказал о трендах цифровизации рынка недвижимости и о том, что эта тема будет широко обсуждаться на 27-м Российском интернет-форуме, который пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая.