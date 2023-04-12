Сергей Гребенников: Активно растёт цифровизация сферы недвижимости

Posted Сегодня, 11:00
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Организатором встречи выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), а модератором стал директор РАЭК и член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников, пишет inkazan.ru.
Спикеры рассказали о новых ИТ-решениях в недвижимости, обсудили тренды PropTech на 2023 год, а также поделились зарубежным и российским опытом использования информационных технологий в сфере недвижимости. Гребенников отметил, что современные технологии повышают комфорт для клиентов и доверие покупателей, а также способствуют увеличению инвестиций.
В дискуссии участвовали эксперты со стороны государственных органов, застройщиков и агентств, которые обменялись опытом по внедрению информационных технологий и идеями по совместной работе. Специалисты также поделились опытом внедрения сложных технологических решений и исследования портрета потребителей в сфере недвижимости.
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнул, что сейчас особенно важно вовремя сориентироваться, обеспечить нормативное регулирование происходящих изменений с целью создания условий для развития отрасли и защиты прав всех участников рынка: заказчиков, строителей, потребителей.
Круглый стол прошел под эгидой кластера "РАЭК / Недвижимость" - отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Директор по развитию Atom Media Group, сопредседатель кластера "РАЭК / Недвижимость" Олег Казаков также рассказал о трендах цифровизации рынка недвижимости и о том, что эта тема будет широко обсуждаться на 27-м Российском интернет-форуме, который пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая.