С экс-директора музея в Белгородской области взыскали 1,3 млн рублей

Произошло это в период с июня 2016 по июль 2020 года. За это время «работники» к своим обязанностям не приступили. Полученные зарплаты они передавали директору музея в наличной и безналичной форме. Как отметили в прокуратуре, деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению.