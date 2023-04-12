С экс-директора музея в Белгородской области взыскали 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Суд признал экс-директора Старооскольского художественного музея виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как установили правоохранители, в период руководства она фиктивно трудоустроила четверых человек на должности смотрителей и научного сотрудника.
Произошло это в период с июня 2016 по июль 2020 года. За это время «работники» к своим обязанностям не приступили. Полученные зарплаты они передавали директору музея в наличной и безналичной форме. Как отметили в прокуратуре, деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению.
Приговор суд вынес ещё в ноябре 2022 года. Помимо этого, прокуратура потребовала взыскать ущерб с экс-директора в размере 1,3 млн рублей. Суд требование удовлетворил.