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С экс-директора музея в Белгородской области взыскали 1,3 млн рублей

12 апреля 2023, 08:55
Крупную сумму пришлось заплатить бывшему директору Старооскольского художественного музея. Как заявили в прокуратуре, она в период работы фиктивно трудоустроила четверых человек, а их зарплатами распоряжалась по собственному усмотрению.
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Музей

Суд признал экс-директора Старооскольского художественного музея виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как установили правоохранители, в период руководства она фиктивно трудоустроила четверых человек на должности смотрителей и научного сотрудника.

Произошло это в период с июня 2016 по июль 2020 года. За это время «работники» к своим обязанностям не приступили. Полученные зарплаты они передавали директору музея в наличной и безналичной форме. Как отметили в прокуратуре, деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению.

Приговор суд вынес ещё в ноябре 2022 года. Помимо этого, прокуратура потребовала взыскать ущерб с экс-директора в размере 1,3 млн рублей. Суд требование удовлетворил.

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#Музей#Злоупотребление должностными полномочиями#Суд#Фиктивное трудоустройство#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Инна Рогова
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