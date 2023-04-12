С экс-чиновницы в Старом Осколе взыскали полученную взятку в 1 млн рублей

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Старом Осколе бывшего начальника отдела дошкольного образования управления образования при администрации горокруга заставили заплатить 1 млн рублей, полученные в качестве взятки. Соответствующий иск подал прокурор.
Ранее суд признал экс-чиновницу виновной в получении взятки должностным лицом. В период с февраля 2014 по июнь 2017 года она получала деньги от ИП за общее покровительство при организации и проведении спектаклей в детсадах округа.
Также следствие выяснило, что экс-чиновница получила взятку в размере 25 тыс. рублей за содействие в зачислении ребёнка вне очереди. Законных оснований на это не было.
Исковые требования прокурора удовлетворили в полном объёме. Исполнение судебного решения на контроль взяла прокуратура.