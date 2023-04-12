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С экс-чиновницы в Старом Осколе взыскали полученную взятку в 1 млн рублей

12 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
Ранее суд признал женщину виновной. Она получала деньги от ИП за общее покровительство при организации и проведении спектаклей в детских садах, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Взятка

В Старом Осколе бывшего начальника отдела дошкольного образования управления образования при администрации горокруга заставили заплатить 1 млн рублей, полученные в качестве взятки. Соответствующий иск подал прокурор.

Ранее суд признал экс-чиновницу виновной в получении взятки должностным лицом. В период с февраля 2014 по июнь 2017 года она получала деньги от ИП за общее покровительство при организации и проведении спектаклей в детсадах округа.

Также следствие выяснило, что экс-чиновница получила взятку в размере 25 тыс. рублей за содействие в зачислении ребёнка вне очереди. Законных оснований на это не было.

Исковые требования прокурора удовлетворили в полном объёме. Исполнение судебного решения на контроль взяла прокуратура.

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