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РЭО рассказал о правилах уборки придомовой территории

12 апреля 2023, 13:37
Фото: 1MI
Российский экологический оператор напомнил организаторам субботников о необходимости правильной утилизации отходов.

Твердые коммунальные отходы вывозятся с контейнерных площадок, а ветки, деревья, шины и строительный мусор не являются твердыми коммунальными отходами и должны быть вывезены управляющими компаниями в рамках дополнительных договоров, пишет gorod55.ru.

Растительные отходы также не могут складываться в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов, так как они быстро заполняют баки и могут привести к переполнению контейнеров и образованию серьезных навалов на площадках. Кроме того, растительные отходы являются легковоспламеняемыми, что повышает риск возгорания на контейнерных площадках.

«Вывозить отходы от субботников муниципалитет может как самостоятельно, так и силами регионального оператора только при заключении соответствующего договора», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Информация о навалах на контейнерных площадках поступает в сервис "РЭО Радар". Сервис позволяет собирать жалобы и сообщения по различным категориям, связанным с нарушением правил утилизации отходов. После сообщения о проблеме РЭО берет ее в работу. В прошлом году при поддержке Российского экологического оператора прошло более 60 субботников «Зеленый десант», на которых было собрано более 62,7 тонны отходов.

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