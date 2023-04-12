РЭО рассказал о правилах уборки придомовой территории

Информация о навалах на контейнерных площадках поступает в сервис "РЭО Радар". Сервис позволяет собирать жалобы и сообщения по различным категориям, связанным с нарушением правил утилизации отходов. После сообщения о проблеме РЭО берет ее в работу. В прошлом году при поддержке Российского экологического оператора прошло более 60 субботников «Зеленый десант», на которых было собрано более 62,7 тонны отходов.