РЭО рассказал о правилах уборки придомовой территории

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Твердые коммунальные отходы вывозятся с контейнерных площадок, а ветки, деревья, шины и строительный мусор не являются твердыми коммунальными отходами и должны быть вывезены управляющими компаниями в рамках дополнительных договоров, пишет gorod55.ru.
Растительные отходы также не могут складываться в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов, так как они быстро заполняют баки и могут привести к переполнению контейнеров и образованию серьезных навалов на площадках. Кроме того, растительные отходы являются легковоспламеняемыми, что повышает риск возгорания на контейнерных площадках.
«Вывозить отходы от субботников муниципалитет может как самостоятельно, так и силами регионального оператора только при заключении соответствующего договора», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Информация о навалах на контейнерных площадках поступает в сервис "РЭО Радар". Сервис позволяет собирать жалобы и сообщения по различным категориям, связанным с нарушением правил утилизации отходов. После сообщения о проблеме РЭО берет ее в работу. В прошлом году при поддержке Российского экологического оператора прошло более 60 субботников «Зеленый десант», на которых было собрано более 62,7 тонны отходов.