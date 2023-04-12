РЭО примет участие в возведении двух комплексов по переработке ТКО на 3,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Общая сумма инвестиций в проект составит свыше 4,3 млрд рублей, пишет 360tv.ru. Правительство Республики Башкортостан уже заключило концессионные соглашения с инвестором на создание объектов.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в рамках двух концессий на общую сумму 4,374 млрд рублей будут построены комплексные объекты обращения с ТКО в республике. Мощность обработки ТКО на этих объектах составит 205 тысяч тонн, утилизации - 73 тысячи тонн в год. РЭО планирует финансировать проект за счет средств от размещения своих облигаций в размере до 95% от общего объема инвестиций. Ориентировочная сумма финансовой поддержки составит 3,914 млрд рублей.
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с ТКО позволит справиться с проблемой переполнения действующих полигонов на территории зоны деятельности регионального оператора №2 и достичь показателей национального проекта «Экология» в части 100%-й сортировки отходов и сокращения в два раза объема отходов, размещаемых на полигонах.
Мусороперерабатывающие комплексы будут построены в Краснокамском и Дюртюлинском районах. Первый рассчитан на обработку 115 тысяч тонн, утилизацию 41 тысячи тонн отходов, сумма инвестиций - 2,317 млрд рублей. Для второго объекта эти показатели, соответственно, составят 90 тысяч тонн, 32 тысячи тонн и 2,056 млрд рублей.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, проектам со стороны оператора будет оказана также поддержка в подготовке технического задания и разработке документации, чтобы инвестор смог выйти на стройплощадку уже в начале 2024 года.
Концессионные соглашения заключены между правительством региона и компаниями ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский» и ООО «Русэкогрупп - Краснокамск». Суммы инвестиций включают НДС.