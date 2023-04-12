РЭО примет участие в возведении двух комплексов по переработке ТКО на 3,9 млрд рублей

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в рамках двух концессий на общую сумму 4,374 млрд рублей будут построены комплексные объекты обращения с ТКО в республике. Мощность обработки ТКО на этих объектах составит 205 тысяч тонн, утилизации - 73 тысячи тонн в год. РЭО планирует финансировать проект за счет средств от размещения своих облигаций в размере до 95% от общего объема инвестиций. Ориентировочная сумма финансовой поддержки составит 3,914 млрд рублей.