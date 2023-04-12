«Пустая встреча»: эпопея с очистными сооружениями под Белгородом продолжается

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Эпопея с очистными сооружениями в Таврово-6 продолжается. Белгородцы всё ещё недовольны. Встречи с жителями микрорайона продолжатся, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Как сообщил Перцев, накануне по поручению губернатора Вячеслава Гладкова прошла встреча белгородцев, которую провели с замгубернатора Константином Полежаевым. Обсуждалось нашумевшее строительство очистных сооружений.
По словам Перцева, власти постарались ответить на все вопросы. Пока решили провести несколько встреч с представителями инициативной группы, чтобы обсудить вопросы более детально.
Белгородцы же уверены, что их обманули, а встречу назвали пустой.
«Не обманывайте и дальше народ! Вы вчера сказали, что на десять дней стройку остановите! Стройка продолжается. Пустая встреча! Ни вы, ни Полежаев не ответили ни на один наш вопрос. Вам лишь бы отчитаться перед губернатором и на своей станице пост выложить, что встретились и провели. Встреча в пустоту», — пишет одна из жительниц.
Слова женщины подтверждают и другие комментаторы. Люди утверждают, что стройку не остановили, хотя пообещали. На вопросы чиновники, по словам жителей, не ответили. Перцев в свою очередь сообщил, что вопрос рассматривается заказчиком строительства — министерством ЖКХ Белгородской области.
Ранее жители микрорайона Таврово-6 грозились дойти до президента, если их не услышат по поводу строительства очистных сооружений. Люди массово писали жалобы на странице главы региона.
Обсуждение проблемы продолжилось уже в комментариях на странице губернатора Гладкова. Белгородка сообщила, что на встрече решили остановить строительство очистных сооружений до выяснения обстоятельств. Также Перцев, со слов женщины, сказал, что не готов ответить на все вопросы, поскольку не владеет информацией.
«Однако стройка продолжается и сегодня! Как можно верить после этого главе?» — интересуется жительница региона.
Кроме того, как делится белгородка, людям до собрания обещали, что очистные сооружения будут закрытого типа — экологичные и современные. Оказалось, что это не так.
«Очистные будут открытого типа, и, соответственно, запах и шум будут присутствовать. Также было сказано, что по нормативам все параметры соблюдены, а то, что дома находятся меньше чем в 100 метрах от очистных, никого не волнует. И речь идёт не о виде из окна, а о постоянном запахе и шуме! 800 кубометров отходов в сутки — это примерно 133 машины с отходами в день», — продолжила женщина.
Так или иначе, белгородцы уже разочаровались встречей с чиновниками и заявили, что не верят их словам. Люди отметили, что пришли в надежде быть услышанными, получить достоверную информацию, но в ответ услышали лишь «пустые слова».