«Пустая встреча»: эпопея с очистными сооружениями под Белгородом продолжается

«Очистные будут открытого типа, и, соответственно, запах и шум будут присутствовать. Также было сказано, что по нормативам все параметры соблюдены, а то, что дома находятся меньше чем в 100 метрах от очистных, никого не волнует. И речь идёт не о виде из окна, а о постоянном запахе и шуме! 800 кубометров отходов в сутки — это примерно 133 машины с отходами в день», — продолжила женщина.