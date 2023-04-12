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Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности

12 апреля 2023, 17:19
Фото: 1MI

Иоанн предупредил белгородцев о провокациях на кладбищах на Пасху

В прямом эфире «Мира Белогорья» митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн предупредил жителей региона о том, что церковь не молится об усопших в сам день Пасхи. Для этого есть особые службы. Владыка также отметил, что при посещении кладбищ возможны провокации.
Сюжет
Пасха

По словам митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, церковь установила дни для того, чтобы люди помнили, что все воскреснут по своему чину. И этот день входит в традиции, которые были установлены ещё в Византии.

В этом году мы будет совершать на площади перед храмом Корсунской иконы Божией Матери на кладбище Ячнево поминовения усопших для тех, кто не сможет посетить могилы своих близких в силу обстоятельств. Бывает, кладбища проходят на границе с Украиной. Это очень опасно. Чтобы вы не стали жертвами провокаций, которые могут произойти во время массового посещения кладбищ. Предупреждаю, что церковь не молится в сам день Пасхи об усопших и священники не посещают кладбища. Особые службы совершаются на Радоницу. Это девятый день празднования Пасхи.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
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#Кристина Семенчук#Пасха#Кладбище#Провокации#Иоанн#Белгородская область#Митрополит иоанн#Религия
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