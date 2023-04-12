Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
По словам митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, церковь установила дни для того, чтобы люди помнили, что все воскреснут по своему чину. И этот день входит в традиции, которые были установлены ещё в Византии.
В этом году мы будет совершать на площади перед храмом Корсунской иконы Божией Матери на кладбище Ячнево поминовения усопших для тех, кто не сможет посетить могилы своих близких в силу обстоятельств. Бывает, кладбища проходят на границе с Украиной. Это очень опасно. Чтобы вы не стали жертвами провокаций, которые могут произойти во время массового посещения кладбищ. Предупреждаю, что церковь не молится в сам день Пасхи об усопших и священники не посещают кладбища. Особые службы совершаются на Радоницу. Это девятый день празднования Пасхи.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн