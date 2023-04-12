Прокуратура заинтересовалась историей с бродячими собаками у детсада под Белгородом

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Прокуратура сообщила об итогах проверки информации о бродячих собаках в Яковлевском горокруге. Нарушения подтвердились.
В феврале 2023 года МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» заключило контракт с Центром содержания и защиты животных «Добрый дом» на оказание услуг по отлову, транспортировке, временному содержанию и возврату в прежнюю среду обитания бездомных собак. Однако акты составлялись с нарушением сроков, при этом заказчик не принимал каких-либо мер к исполнителю. Несмотря на информацию о бездомных собаках в Гостищево, заявку на их отлов не направили.
Директору МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» внесли представление. Сообщается, что уже приняты меры к отлову.
Опасения местных жителей оправданны, ведь с начала 2023 года в Белгородской области выявили 15 случаев бешенства у собак.