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Прокуратура заинтересовалась историей с бродячими собаками у детсада под Белгородом

12 апреля 2023, 14:03
Фото: 1MI
О возможном нарушении надзорное ведомство узнало из публикаций в СМИ. По итогам проверки директору МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» внесли представление.

Прокуратура сообщила об итогах проверки информации о бродячих собаках в Яковлевском горокруге. Нарушения подтвердились.

В феврале 2023 года МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» заключило контракт с Центром содержания и защиты животных «Добрый дом» на оказание услуг по отлову, транспортировке, временному содержанию и возврату в прежнюю среду обитания бездомных собак. Однако акты составлялись с нарушением сроков, при этом заказчик не принимал каких-либо мер к исполнителю. Несмотря на информацию о бездомных собаках в Гостищево, заявку на их отлов не направили. 

Директору МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» внесли представление. Сообщается, что уже приняты меры к отлову. 

Опасения местных жителей оправданны, ведь с начала 2023 года в Белгородской области выявили 15 случаев бешенства у собак.

С начала года в Белгородской области зафиксировали 15 случаев бешенства
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#Анастасия Афанасенко#Бездомные собаки#Детсад#Прокуратура#Отлов#Добрый дом#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Гостищево
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