Прокуратура заинтересовалась историей с бродячими собаками у детсада под Белгородом

В феврале 2023 года МБУ «Благоустройство Яковлевского городского округа» заключило контракт с Центром содержания и защиты животных «Добрый дом» на оказание услуг по отлову, транспортировке, временному содержанию и возврату в прежнюю среду обитания бездомных собак. Однако акты составлялись с нарушением сроков, при этом заказчик не принимал каких-либо мер к исполнителю. Несмотря на информацию о бездомных собаках в Гостищево, заявку на их отлов не направили.