Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Пострадавшего при взрывах, красные реки и Гагарина обсуждали белгородцы 12 апреля

12 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Мужчина пострадал при взрывах рядом с машиной, глава Красногвардейского района оценила опасность странной кроваво-красной лужи, а нейросеть рассказала, как бы Гагарин отнёсся к сносу «Космоса» в Белгороде.

Пострадавший при взрывах

В Белгородской области во время обстрела 12 апреля пострадал мужчина. Это произошло в Новостроевке-Второй в Грайворонском горокруге. Снаряды начали взрываться рядом, когда он ехал на автомобиле. Белгородец получил лёгкую контузию, от госпитализации он отказался.

Также сообщалось, что повреждения зафиксировали и в самом селе. Снарядами повредило частное домовладение и сарай. При обстреле в другом населённом пункте, хуторе Старом в Волоконовском районе, пострадали четыре дома.

Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области
Узнать подробнее

Странная лужа

Глава Красногвардейского района Анна Куташова оценила опасность странной кроваво-красной лужи. Вблизи села Казацкое слили неизвестную жидкость яркого цвета. От неё исходит химический запах.

Глава муниципалитета утверждает, что опасности для жителей нет. Лужу проверяют полиция и экологическая служба. Специалисты провели забор грунта и жидкости. Дальнейшую информацию пообещали сообщить.

Интересно, что похожую лужу заметили в селе Красное Красненского района. Её природа также пока неизвестна.

Глава района в Белгородской области оценила опасность странной кроваво-красной лужи
Узнать подробнее

Гагарин и нейросеть

Нейросеть рассказала, как бы Юрий Гагарин отнёсся к сносу «Космоса» в Белгороде, какое бы название дал парку и как бы оценил мурал со своим изображением. Эксперимент Бел.Ру решило провести в честь Дня космонавтики, который отмечают 12 апреля.

Например, про «Космос» нейросеть предложила ответ о том, что время не стоит на месте. Дело в том, что на месте аварийного «Космоса» планируют строительство многофункционального спортивного центра. «Гагарин» назвал это хорошей идеей.

За мурал «космонавт» поблагодарил художников и всех тех, кто поддержал эту инициативу. Что касается парка, то «Гагарин» за такую честь, но не претендует, чтобы он носил его имя.

Что делать с «Космосом» и как назвать парк в Белгороде: отвечает Гагарин в нейросети
Узнать подробнее
Читайте также:
Снаряды при обстреле Белгородской области попали в свинокомплекс: погибли животныеБелгородская полиция проверит происхождение загадочной красной лужи возле домовПонравилась бы реконструкция Щорса в Белгороде самому Щорсу? Отвечает нейросеть
#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Волоконовский район#Итоги дня#Происшествия#Общество#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Космонавт#Нейросеть#Анна Куташова#Гагарин
Подпишитесь
Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах
Сегодня, 16:42
Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области
Сегодня, 10:27
Допелись: чьи концерты отменили в Белгороде в 2023 году
Сегодня, 11:53
Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области
Сегодня, 14:08
Белгородэнерго увеличивает производственные мощности
Сегодня, 13:32
Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности
Сегодня, 17:19