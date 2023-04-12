Пострадавшего при взрывах, красные реки и Гагарина обсуждали белгородцы 12 апреля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области во время обстрела 12 апреля пострадал мужчина. Это произошло в Новостроевке-Второй в Грайворонском горокруге. Снаряды начали взрываться рядом, когда он ехал на автомобиле. Белгородец получил лёгкую контузию, от госпитализации он отказался.
Также сообщалось, что повреждения зафиксировали и в самом селе. Снарядами повредило частное домовладение и сарай. При обстреле в другом населённом пункте, хуторе Старом в Волоконовском районе, пострадали четыре дома.
Глава Красногвардейского района Анна Куташова оценила опасность странной кроваво-красной лужи. Вблизи села Казацкое слили неизвестную жидкость яркого цвета. От неё исходит химический запах.
Глава муниципалитета утверждает, что опасности для жителей нет. Лужу проверяют полиция и экологическая служба. Специалисты провели забор грунта и жидкости. Дальнейшую информацию пообещали сообщить.
Интересно, что похожую лужу заметили в селе Красное Красненского района. Её природа также пока неизвестна.
Нейросеть рассказала, как бы Юрий Гагарин отнёсся к сносу «Космоса» в Белгороде, какое бы название дал парку и как бы оценил мурал со своим изображением. Эксперимент Бел.Ру решило провести в честь Дня космонавтики, который отмечают 12 апреля.
Например, про «Космос» нейросеть предложила ответ о том, что время не стоит на месте. Дело в том, что на месте аварийного «Космоса» планируют строительство многофункционального спортивного центра. «Гагарин» назвал это хорошей идеей.
За мурал «космонавт» поблагодарил художников и всех тех, кто поддержал эту инициативу. Что касается парка, то «Гагарин» за такую честь, но не претендует, чтобы он носил его имя.