Отец пострадавшего от укуса собаки белгородского школьника выиграл суд

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Старом Осколе в мае 2022 года собака укусила 8-летнего ребёнка, катавшегося на самокате. Пёс сорвался с поводка, когда его выгуливал хозяин. Через суд отец мальчика добился компенсации.
Собака укусила ребёнка за ногу во дворе дома в микрорайоне Юность. Пострадавшему оказали медпомощь — у него выявили ссадины. Отец мальчика обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, поскольку школьник получил травму. Также мальчику пришлось делать прививки от бешенства.
Ответчики против иска возражали. С их слов, собака принадлежит их 11-летней дочери, но не отрицали, что в тот день собаку выгуливал отец. Владельцем животного, согласно документам, выступает его супруга.
Требования истца суд удовлетворил. С ответчиков взыскали в общем 30 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, 18-летняя жительница села Смородино Яковлевского горокруга смогла отсудить 100 тыс. рублей у владельца собаки после того, как она её укусила. Пострадавшая девушка — инвалид II группы. Как утверждала белгородка, стресс негативно сказался на её здоровье.