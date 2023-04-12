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Отец пострадавшего от укуса собаки белгородского школьника выиграл суд

12 апреля 2023, 11:16
Фото: 1MI

Староосколец через суд взыскал компенсацию из-за укуса собаки

Собака укусила 8-летнего сына жителя Старого Оскола. Она сорвалась с поводка, когда её выгуливал другой мужчина. Дело дошло до суда и завершилось в пользу истца.
Сюжет
Суд

В Старом Осколе в мае 2022 года собака укусила 8-летнего ребёнка, катавшегося на самокате. Пёс сорвался с поводка, когда его выгуливал хозяин. Через суд отец мальчика добился компенсации.

Собака укусила ребёнка за ногу во дворе дома в микрорайоне Юность. Пострадавшему оказали медпомощь — у него выявили ссадины. Отец мальчика обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, поскольку школьник получил травму. Также мальчику пришлось делать прививки от бешенства.

Ответчики против иска возражали. С их слов, собака принадлежит их 11-летней дочери, но не отрицали, что в тот день собаку выгуливал отец. Владельцем животного, согласно документам, выступает его супруга.

Требования истца суд удовлетворил. С ответчиков взыскали в общем 30 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 18-летняя жительница села Смородино Яковлевского горокруга смогла отсудить 100 тыс. рублей у владельца собаки после того, как она её укусила. Пострадавшая девушка — инвалид II группы. Как утверждала белгородка, стресс негативно сказался на её здоровье.

Белгородка отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Суд#Происшествия#Собака#Истец#Ответчик#Новости Старого Оскола
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