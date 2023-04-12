На нескольких улицах в Белгороде ограничат движение на Пасху и Красную горку

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На Пасху и Красную горку в Белгороде ограничат движение автомобилей. Дорога будет перекрыта на нескольких участках. Водителям придётся искать пути объезда.
Как рассказали в городской администрации, одностороннее движение введут на улице Портовой. На улице Менделеева, малом проспекте Богдана Хмельницкого, в переулке Урожайном движение будет ограничено.
Тем временем регион продолжает готовиться к Пасхе. В Разумном в честь праздника украсили скульптуру в виде яйца.