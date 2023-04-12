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На нескольких улицах в Белгороде ограничат движение на Пасху и Красную горку

12 апреля 2023, 10:08
Фото: 1MI

На Пасху в Белгороде ограничат движение транспорта

Движение автомобилей в областном центре будет ограничено 16 и 23 апреля. Автомобилистам придётся искать пути объезда. Об этом сообщает мэрия Белгорода.
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Пасха

На Пасху и Красную горку в Белгороде ограничат движение автомобилей. Дорога будет перекрыта на нескольких участках. Водителям придётся искать пути объезда.

Как рассказали в городской администрации, одностороннее движение введут на улице Портовой. На улице Менделеева, малом проспекте Богдана Хмельницкого, в переулке Урожайном движение будет ограничено.

Фото: мэрия Белгорода

Тем временем регион продолжает готовиться к Пасхе. В Разумном в честь праздника украсили скульптуру в виде яйца.

Скульптуру в виде яйца под Белгородом украсили к Пасхе: фото
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#Белгородская область#Белгород#Пасха#Город#Движение#Наталья Корявых#Ограничение движения#Новости Белгорода#Красная горка
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