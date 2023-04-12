На конец 2022 года Курск обошёл Белгород по стоимости жилья в новостройках

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в сентябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Белгорода составляла 63 845 рубля. Это была не самая высокая цена в Черноземье. К примеру, на тот период за «квадрат» в Тамбове просили 74 027 рублей. В Курске стоимость составляла 55 109 рублей, Липецке — 47 180 рублей, а в Воронеже — 51 765 рублей.
Но уже в конце 2020 года Белгород значительно обошёл столицы соседних регионов. Если в Липецке, Курске, Воронеже и Тамбове цена за «квадрат» в новостройках не превышала 68 тысяч рублей, в Белгороде просили более 114 тысяч рублей.
Не снизилась планка в Белгороде и в конце 2021 года. Стоимость квадратного метра в новостройках составляла 113 284 рубля. При этом в Тамбове цена достигала 43 000 рублей.
Ситуация изменилась в конце 2022 года. Курск обошёл Белгород по стоимости жилья в новостройках — 130 000 и 102 454 рубля соответственно.