На конец 2022 года Курск обошёл Белгород по стоимости жилья в новостройках

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в сентябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Белгорода составляла 63 845 рубля. Это была не самая высокая цена в Черноземье. К примеру, на тот период за «квадрат» в Тамбове просили 74 027 рублей. В Курске стоимость составляла 55 109 рублей, Липецке — 47 180 рублей, а в Воронеже — 51 765 рублей.