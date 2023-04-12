Многодетной семье в Белгородской области хотели выделить участок рядом с коровником

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Красногвардейском районе многодетной семье хотели выделить участок рядом с фермерским хозяйством, в котором выращивают крупный рогатый скот. Нарушение обнаружила прокуратура. Участок входил в список земель для предоставления многодетным семьям.
По закону при подборе таких участков должны учитывать не только обеспеченность коммуникациями, транспортную доступность, но и экологическую обстановку.
Главе администрации Красногвардейского района Анне Куташовой внесли представление. Спорный участок в итоге из списка для многодетных семей исключили. Его заменили на более подходящий по экологическим условиям.
Нарушение ранее выявили и в Борисовском районе. На некоторых участках, которые хотели предоставить многодетным семьям, были заросли и сухие деревья. Рядом с другими не было детсада, школы, больницы и магазина поблизости. Главе администрации тоже внесли представление, нарушение начали устранять.