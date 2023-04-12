Многодетной семье в Белгородской области хотели выделить участок рядом с коровником

Нарушение ранее выявили и в Борисовском районе. На некоторых участках, которые хотели предоставить многодетным семьям, были заросли и сухие деревья. Рядом с другими не было детсада, школы, больницы и магазина поблизости. Главе администрации тоже внесли представление, нарушение начали устранять.