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Многодетной семье в Белгородской области хотели выделить участок рядом с коровником

12 апреля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Нарушение выявила прокуратура при проверке земель, включённых в реестр для предоставления семьям с тремя и более детьми. Главе Красногвардейского района внесли представление. Как сообщили в надзорном ведомстве, участок удалось заменить.

В Красногвардейском районе многодетной семье хотели выделить участок рядом с фермерским хозяйством, в котором выращивают крупный рогатый скот. Нарушение обнаружила прокуратура. Участок входил в список земель для предоставления многодетным семьям.

По закону при подборе таких участков должны учитывать не только обеспеченность коммуникациями, транспортную доступность, но и экологическую обстановку.

Главе администрации Красногвардейского района Анне Куташовой внесли представление. Спорный участок в итоге из списка для многодетных семей исключили. Его заменили на более подходящий по экологическим условиям.

Нарушение ранее выявили и в Борисовском районе. На некоторых участках, которые хотели предоставить многодетным семьям, были заросли и сухие деревья. Рядом с другими не было детсада, школы, больницы и магазина поблизости. Главе администрации тоже внесли представление, нарушение начали устранять.

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#Инна Рогова#Многодетные семьи#Коровник#Ферма#Крс#Участок#Общество#Прокуратура#Белгородская область#Красногвардейский район#Анна Куташова
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