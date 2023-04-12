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Минцифры: реестр военнообязанных могут запустить не раньше осеннего призыва

12 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев прокомментировал принятие закона о цифровизации воинского учета. Точные даты запуска реестра неизвестны, сообщают «Новые известия».

Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщил, что запуск единого реестра военнообязанных в полном объёме будет возможен не ранее следующего осеннего призыва на срочную службу в 2023 году. Однако точные даты запуска реестра неизвестны, пишет издание.

С момента получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) законом введён запрет на выезд из России. Военнообязанный должен явиться в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. В противном случае будут применены ограничительные меры, включая запрет на сделки с недвижимостью, которые вступят в силу в следующий призыв.

Андрей Картаполов — один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по обороне — уточнил, что военнообязанным, которые выезжают за границу менее чем на три месяца, беспокоиться по поводу призыва не стоит. Но тем, кто намерен выехать из страны дольше, чем на этот срок, следует сообщить о своём отъезде.

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, который законодательно утверждает электронные повестки. Реестр воинского учёта будет формироваться в автоматизированном режиме.

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных
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#Анастасия Афанасенко#Единый реестр военнообязанных#Осенний призыв#Минцифры#Общество#Максут Шадаев
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