Минцифры: реестр военнообязанных могут запустить не раньше осеннего призыва

Андрей Картаполов — один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по обороне — уточнил, что военнообязанным, которые выезжают за границу менее чем на три месяца, беспокоиться по поводу призыва не стоит. Но тем, кто намерен выехать из страны дольше, чем на этот срок, следует сообщить о своём отъезде.