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Министр транспорта Ростовской области Окунев так и не решил дорожный вопрос

12 апреля 2023, 15:10
Фото: piqsels.com
Ростовский регион давно имеет плохую репутацию у путешественников, а также у водителей большегрузов из-за неудовлетворительного состояния качества дорог. Одним из примеров проблем, накопившихся в дорожной сфере, стала 100-километровая пробка, которая образовалась в регионе почти две недели назад.

Как сообщают newizv.ru, почти каждое лето в Ростовском регионе образуются заторы в сторону Черного моря и обратно. В этом же году регион поставил новый антирекорд. Пробка более 100 километров возникла в конце марта. В инциденте обвинили дорожные работы, снегопад, а также некачественную уборку на дорогах.

Хотя скандалы в дорожной сфере Ростовской области случались и раньше. Но, как правило, в центре внимания оказывался министр транспорта и заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев, который руководит вопросами развития дорожно-транспортной и строительной отраслей.

Напомним, в 2020 году в скандал оказалась втянута компания «Т-Транс», которая на тот момент являлась основным подрядчик областного минтранспорта. Эта компания даже успела получить контрактов на 29 млрд рублей. Этим заинтересовались силовики. Внимание ФАС привлекли пять компаний — «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой», «Таганрогское ДСУ», которых обвинили в картельном сговоре на торгах. В офисах вышеуказанных компаний, а также в министерстве транспорта полиция провела обыски.

Кроме того, в 2021 году в регионе так и не смогли освоить 390 млн рублей, которые были выделены на ремонт дорог в муниципалитетах, а также нанесение разметки. Вице-губернатор обвинил в этом муниципалитеты, которые якобы не смогли вовремя подготовить документы.

В прошлом году ФАС уже в суде смогла доказать имеющийся сговор между властями и подрядчиком при ремонте моста на улице Малиновского. Выигравший тендер «Ростовавтомост» получил 2,25 млрд рублей.

Уже в марте текущего года в ФАС указали на новый сговор при распределении 24 млрд рублей из бюджета. Вновь заговорили о фирмах «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс». По информации ведомства, сговор привел к ограничению конкуренции в 121 аукционе по выбору подрядчика для строительства, ремонта и содержания дорог в трех субъектах — Ростовской области, Волгоградской области и Республике Адыгее.

В конечном итоге в мартовском коллапсе ростовские чиновники обвинили госкомпанию «Автодор». По словам Владимира Окунева, дорога на территории подчиненного ему региона содержится хуже, чем в смежных субъектах.

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