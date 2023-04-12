Министр транспорта Ростовской области Окунев так и не решил дорожный вопрос

Напомним, в 2020 году в скандал оказалась втянута компания «Т-Транс», которая на тот момент являлась основным подрядчик областного минтранспорта. Эта компания даже успела получить контрактов на 29 млрд рублей. Этим заинтересовались силовики. Внимание ФАС привлекли пять компаний — «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой», «Таганрогское ДСУ», которых обвинили в картельном сговоре на торгах. В офисах вышеуказанных компаний, а также в министерстве транспорта полиция провела обыски.