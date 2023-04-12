Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:25

Published Сегодня, 20:25

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Изображение материала

Когда можно освящать яйца и куличи перед Пасхой

12 апреля 2023, 20:25
Фото: 1MI

Белгородский митрополит назвал сроки освящения куличей перед Пасхой

12 апреля в прямом эфире митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал, когда можно освящать куличи и другую провизию перед празднованием Пасхи.
Сюжет
Пасха
С четверга можно освящать и куличи, и яйца, и творожные пасхи. Но, как принято, в субботу начинается массовое освящение. И на саму Пасху Христову также совершается освящение куличей, пасхальных яиц и творожной пасхи.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

То есть освятить продукты в храме можно уже завтра, 13 апреля. Праздновать Пасху в этом году белгородцы будут в воскресенье, 16 апреля.

Напомним, ранее Иоанн предупредил жителей Белгородской области о возможных провокациях на кладбищах во время Пасхи, поэтому попросил паству не собираться в местах захоронений большими группами — это опасно.

Он напомним также, что церковь в этот день службы не проводит и кладбища не посещает — для поминовения родственников в православии предусмотрен другой день — Радоница. Это девятый день после Пасхи. В этом году он выпадает на 25 апреля (вторник).

Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусахВСУ разбомбили храм в Журавлёвке на границе Белгородской области
#Алина Харина#Белгородская область#Иоанн#Религия#Пасха#Кулич#Освящение#Пасхальный кулич
Подпишитесь
Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах
Сегодня, 16:42
ВСУ разбомбили храм в Журавлёвке на границе Белгородской области
Сегодня, 18:06
Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области
Сегодня, 14:08
Белгородэнерго увеличивает производственные мощности
Сегодня, 13:32
Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности
Сегодня, 17:19