Когда можно освящать яйца и куличи перед Пасхой

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
С четверга можно освящать и куличи, и яйца, и творожные пасхи. Но, как принято, в субботу начинается массовое освящение. И на саму Пасху Христову также совершается освящение куличей, пасхальных яиц и творожной пасхи.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
То есть освятить продукты в храме можно уже завтра, 13 апреля. Праздновать Пасху в этом году белгородцы будут в воскресенье, 16 апреля.
Напомним, ранее Иоанн предупредил жителей Белгородской области о возможных провокациях на кладбищах во время Пасхи, поэтому попросил паству не собираться в местах захоронений большими группами — это опасно.
Он напомним также, что церковь в этот день службы не проводит и кладбища не посещает — для поминовения родственников в православии предусмотрен другой день — Радоница. Это девятый день после Пасхи. В этом году он выпадает на 25 апреля (вторник).