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Глава района в Белгородской области оценила опасность странной кроваво-красной лужи

12 апреля 2023, 08:46
Фото: Telegram-канал Анны Куташовой

В Белгородской области продолжают проверять загадочную красную лужу

Неизвестную жидкость слили вблизи села Казацкое Красногвардейского района. Ещё одна лужа странного происхождения тем временем появилась в селе Красном Красненского района.

Глава Красногвардейского района Анна Куташова проинформировала белгородцев насчёт загадочной красной лужи вблизи села Казацкое. Странную жидкость слили неподалёку от жилых домов.

Данная жидкость попала в водосток и находится вне населённого пункта. Её движение локализовано. Местная администрация обратилась в полицию и экологическую службу. Специалисты провели забор грунта и жидкости. О результатах проверки жителям сообщат дополнительно. Опасности для населения нет.

Оказалось, что это не единственная непонятная лужа такого же цвета в регионе. Похожая появилась в селе Красном Красненского района. Её природа также пока неизвестна.

Отметим, что ранее на странную лужу пожаловался белгородец на странице губернатора. Мужчина просил разобраться с экологической катастрофой.

Фото: Telegram-канал «Белгород — Молния»
Белгородская полиция проверит происхождение загадочной красной лужи возле домов
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#Наталья Корявых#Анна Куташова#Белгородская область#Красногвардейский район#Красненский район#Экология#Слив#Жидкость
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