Глава района в Белгородской области оценила опасность странной кроваво-красной лужи

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Глава Красногвардейского района Анна Куташова проинформировала белгородцев насчёт загадочной красной лужи вблизи села Казацкое. Странную жидкость слили неподалёку от жилых домов.
Данная жидкость попала в водосток и находится вне населённого пункта. Её движение локализовано. Местная администрация обратилась в полицию и экологическую службу. Специалисты провели забор грунта и жидкости. О результатах проверки жителям сообщат дополнительно. Опасности для населения нет.
Оказалось, что это не единственная непонятная лужа такого же цвета в регионе. Похожая появилась в селе Красном Красненского района. Её природа также пока неизвестна.
Отметим, что ранее на странную лужу пожаловался белгородец на странице губернатора. Мужчина просил разобраться с экологической катастрофой.