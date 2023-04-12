Глава района в Белгородской области оценила опасность странной кроваво-красной лужи

Данная жидкость попала в водосток и находится вне населённого пункта. Её движение локализовано. Местная администрация обратилась в полицию и экологическую службу. Специалисты провели забор грунта и жидкости. О результатах проверки жителям сообщат дополнительно. Опасности для населения нет.