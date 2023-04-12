Фонтану в парке Победы в Белгороде предложили вернуть первоначальный вид

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Белгородец предложил вернуть первоначальный вид фонтану в парке Победы. Сделать это можно в честь юбилея победы в Курской битве, считает горожанин. Обращался мужчина к губернатору Вячеславу Гладкову.
«Было бы замечательно увидеть фонтан „Гвардейская лента“ на прежнем месте как символ и достопримечательность парка и города!» — пишет мужчина.
На его обращение отреагировал мэр Валентин Демидов. Градоначальник ответил, что уточнит информацию по вопросу у компетентных специалистов.
На текущий момент фонтан снова ремонтируют. Там вновь отвалилась плитка. Прошлой весной его тоже приводили в порядок. Тогда обновили плитку по периметру и в чаше фонтана.