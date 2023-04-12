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Фонтану в парке Победы в Белгороде предложили вернуть первоначальный вид

12 апреля 2023, 12:54
Фото: Bel.ru
Белгородец предложил вернуть фонтан «Гвардейская лента» на его прежнее место. С этой инициативой он обратился к губернатору Вячеславу Гладкову.

Белгородец предложил вернуть первоначальный вид фонтану в парке Победы. Сделать это можно в честь юбилея победы в Курской битве, считает горожанин. Обращался мужчина к губернатору Вячеславу Гладкову.

«Было бы замечательно увидеть фонтан „Гвардейская лента“ на прежнем месте как символ и достопримечательность парка и города!» — пишет мужчина.

На его обращение отреагировал мэр Валентин Демидов. Градоначальник ответил, что уточнит информацию по вопросу у компетентных специалистов.

На текущий момент фонтан снова ремонтируют. Там вновь отвалилась плитка. Прошлой весной его тоже приводили в порядок. Тогда обновили плитку по периметру и в чаше фонтана.

Фото: Bel.ru
В Белгороде приступили к ремонту фонтана в парке Победы
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#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Фонтан#Ремонт#Наталья Корявых#Гвардейская лента#Курская битва
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