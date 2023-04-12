«Это демонические силы»: Иоанн высказался о событиях в Киево-Печерской Лавре

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн попросил белгородцев молиться о монахах Киево-Печерской Лавры — колыбели монашества на Руси.
Ваши молитвы особо важны монахам, которые взошли на свою Голгофу. Выставить перед Пасхой монахов и занять раскольниками храмы, в которых традиционно всегда молились о мире во всём мире, выставить монахов в информационном потоке как неких людей, которые поддерживают российскую спецоперацию — это верх цинизма. Это демонические силы, которые напрямую обозначили себя, своё лицо, которое не отличается ни милосердием, ни христианскими добродетелями.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Иоанн добавил, что люди, совершившие этот поступок, стали на сторону тех, кто распинал Христа. Митрополит отметил, что монахи, которые заняты молитвами, обвиняются во всех мирских грехах. Им ставится в вину то, что они благоустраивали Лавру и делали всё, чтобы паломникам было удобно побывать в Лавре, чтобы никто не остался без пищи.
После передачи Лавры пришлось восстанавливать утраченное: кельи, соборы, храмы. Пришлось строить семинарию и т. д. Теперь всё это выставляется в том свете, что постройки незаконные. Простите, но на это давала разрешение предыдущая администрация, предыдущие президенты. Что это? Перечёркивание всех законов ради того, чтобы сегодня обвинить монахов во всех грехах. Они виноваты, что такая Украина?
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Иоанн также поделился мнением, что факт гонения на каноническую украинскую православную церковь всячески замалчивается.
Где эти хвалебные люди, которые всё время учат, как жить России, соблюдая права верующих и т. д.? Почему они сейчас молчат о том, что монахов насильно выселяют, почему мировые СМИ ничего не говорят? Они понимают, что это расколет, прежде всего, украинский народ. Раскольники действуют, как Иуда, который за 30 сребреников предал Христа. Иуда трагически закончил, я думаю, что так будет и с ними.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн