«Это демонические силы»: Иоанн высказался о событиях в Киево-Печерской Лавре

Иоанн добавил, что люди, совершившие этот поступок, стали на сторону тех, кто распинал Христа. Митрополит отметил, что монахи, которые заняты молитвами, обвиняются во всех мирских грехах. Им ставится в вину то, что они благоустраивали Лавру и делали всё, чтобы паломникам было удобно побывать в Лавре, чтобы никто не остался без пищи.