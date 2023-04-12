Дожди с грозами идут на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В четверг, 13 апреля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие дожди. Днём кратковременные дожди, местами грозы. Ночью ожидается +5...+10 ˚С. Днём температура поднимется до +10...+15 ˚С.
В Белгороде в тёмное время суток осадки и +8 ˚С. Днём +12 ˚С, пройдёт дождь. Дождливо будет и в пятницу, 15 апреля. Ночью температура опустится до +8 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +13 ˚С.
В выходные в областном центре без осадков. 16 апреля, в субботу, ночью похолодает до +4 ˚С. Днём потеплеет до +11 ˚С. В воскресенье в ночное время до +4 ˚С. Днём ожидается до +13 ˚С.