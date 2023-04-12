Дожди с грозами идут на Белгородскую область

В Белгороде в тёмное время суток осадки и +8 ˚С. Днём +12 ˚С, пройдёт дождь. Дождливо будет и в пятницу, 15 апреля. Ночью температура опустится до +8 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +13 ˚С.