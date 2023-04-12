Допелись: чьи концерты отменили в Белгороде в 2023 году

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Самая частая причина отмены концертов — публичная критика его участниками специальной военной операции и внешней политики РФ. Некоторые из таких исполнителей после 24 февраля прошлого года сами заявили о переносе мероприятий, но нашлись и те, кто решил, что после нелестных высказываний в адрес военных и правительства всё равно можно продолжить свои гастроли. Тогда в дело стали вмешиваться взволнованные патриоты и обеспокоенные возможными последствиями народного гнева чиновники. Так было с «Машиной времени» в Белгороде: людей возмутили высказывания «субъекта» Андрея Макаревича, солиста группы — концерт отменили.
Есть и другие причины. Сейчас общество особенно остро реагирует на разные резонансные темы и события, поэтому иногда концерты отменяют и из-за вызывающего поведения артистов. Так, в соседней Курской области произошёл забавный случай: местные власти отменили концерт скандально известной исполнительницы Instasamka (Инстасамка), заявив, что её проведение «идёт вразрез с культурной политикой Курской области». При этом концерт в Курске вовсе и не планировался — пойти, видимо, решили на упреждение.
Иногда концерты отменяются и по причине болезни актёра или других непреодолимых событий. Но в современных условиях это редкость.
10 марта стало известно о переносе концерта Артура Пирожоква (в миру — уроженец Донбасса Александр Ревва). Мероприятие в «Белгород-Арене», запланированное на 16 марта, перенесли. Новая предполагаемая дата выступления артиста — 26 сентября. Впрочем, чутьё подсказывает, что перенес состоится и осенью.
3 февраля в Белгороде отменили концерт ещё одного исполнителя — репера NILETTO. Концерт планировалось провести также на площадке «Белгород-Арены». Добавим, что выступление исполнителя не раз переносили ещё с февраля прошлого года.
Не суждено состояться и концерту группы «ДДТ». Большой тур, приуроченный к 40-летию группы ДДТ, в очередной раз переносится с марта «по независящим от группы и организаторов причинам». Так, пришлось отменить концерты в Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге, Тюмени, Сочи и, разумеется, в Белгороде.
Группа Anacondaz также не почтит своим визитом Белгородскую область. Пройти концерт должен был ещё в сентябре того года, на сцене клуба UNDER. Но 17 августа в официальной группе музыкантов во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что концерт переносится — на 5 марта 2023 года. Как вы уже догадались, выступление в итоге не состоялось, и, вероятно, теперь уже не состоится никогда.
Перенесли концерт Ирины Круг — с 18 марта на 14 октября. Причина неизвестна.
Концерт исполнителя NЮ также отменили. Известно, что солист, Юрий Николаенко, ранее осудил проведение СВО.
Группа «Папин Олимпос» также отменила все концерты, в том числе и в Белгороде. На данный момент соцсети музыкальной группы неактивны или удалены.
Зависит от того, кто даёт концерт. Чаще всего артисты сообщают, что билеты сохраняются за теми, кто их купил. В случае же, если ждать после очередного переноса желания нет, сдать билеты можно либо в кассу, либо затребовав возврат средств, как это предлагает сделать группа «ДДТ».
Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств.
официальный сайт тура ДДТ
С гастролями в Белгород в ближайшее время обещает приехать Григорий Лепс: пройти его концерт должен 29 апреля, стоимость билетов — от 2700 до 4500 рублей.
Порадовать уши можно и походом на Сергея Пенкина. Приехать в Белгород артист должен уже 19 апреля, цена билета — от 1800 до 5500 рублей.
5 мая можно будет попасть не просто на концерт, а в целую вселенную: HighTime Orchestra под руководством Алексея Донского представит шоу «Вселенная Ханса Циммера». Гостей ждут темы из «Короля Льва», «Гладиатора», «Кода да Винчи», «Игры престолов», «Интерстеллара», «Мадагаскара» и других любимых фильмов.
Если хочется чего-нибудь не менее грандиозного, но отечественного, то всех приглашают на концерт Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа». 28 апреля голосистых женщин в ДК «Энергомаш» можно будет послушать за 1200 или 2000 рублей.
В сентябре Белгород могут посетить и своего рода иностранцы. Так, с визитом к нам собрался шансонье Rene De La Garde. Проникнуться звучанием струн загадочной французской души можно будет 30 сентября всего за 1000 рублей.