Допелись: чьи концерты отменили в Белгороде в 2023 году

Группа Anacondaz также не почтит своим визитом Белгородскую область. Пройти концерт должен был ещё в сентябре того года, на сцене клуба UNDER. Но 17 августа в официальной группе музыкантов во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что концерт переносится — на 5 марта 2023 года. Как вы уже догадались, выступление в итоге не состоялось, и, вероятно, теперь уже не состоится никогда.