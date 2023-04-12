Белгородцы приветствуют героя Вселенной: что писали в газетах о полёте Гагарина

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:21
13 апреля 1961 года на страницах газеты «Белгородская правда» было опубликовано сообщение ТАСС, где был описан полёт человека в космическое пространство: «Старт космической многоступенчатой ракеты прошёл успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полёт по орбите вокруг Земли. Период выведения корабля-спутника „Восток“ на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенёс удовлетворительно и в настоящий момент чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально. Полёт корабля на орбите продолжается».
Следом же в газете опубликовали сообщение об успешном возвращении Юрия Гагарина на Землю. Корабль совершил посадку в 10 часов 55 минут, полёт продлился 108 минут.
Прошу доложить партии, правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущёву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо. Травм и ушибов не имею.
Белгородская правда
14 апреля 1961 года «Белгородская правда» разместила интервью Юрия Гагарина с места приземления космического корабля специальному корреспонденту ТАСС: «Во время полёта, сказал Юрий Гагарин, мне довелось впервые собственными глазами увидеть шарообразную форму Земли. Такой она кажется, когда смотришь на горизонт. Луны я не видел, продолжал Гагарин. Солнце в космосе светит в несколько десятков раз ярче, чем у нас на земле. Звёзды видны очень хорошо: они яркие, чёткие. Вся картина небосвода значительно контрастнее, чем мы видим её с нашей Земли».
18 апреля «Белгородская правда» опубликовала статью корреспондента ТАСС, который пообщался с членом-корреспондентом Академии наук о достижениях СССР в освоении космоса.
Вы, может быть, помните, как изобразил Константин Эдуардович Циолковский свою мечту о полёте космического корабля с людьми на борту. Время этого события он отнёс к 2017 году и последующим годам. Группа учёных разных национальностей, построив космические корабли, отправляется в путешествие — сначала вокруг Земли, затем на Луну и, наконец, совершает полёт в пределах солнечной системы. В будущих межпланетных рейсах советские космонавты не забудут совет своего земляка и учителя Циолковского. Они наверняка разведут на борту своего корабля оранжерею, которая обеспечит их питанием на всём протяжении пути.
Белгородская правда
Рабочие Лебединского рудника заявили, что после этого события будут работать с удвоенной энергией: «Мы — первые! Это не случайность. Это закономерность, рождённая ещё в сентября 1917 года. Хочется работать с удвоенной энергией, чтобы своим трудом множить славу нашей великой Родины».
Полёт Юрия Гагарина также вдохновил медсестру областной поликлиники №2: «Человек в космосе! Эти взволнованные слова целый день звучали в поликлинике».
О своих впечатлениях «Белгородской правде» рассказал студент педагогического института — сообщение о полёте в космос он услышал во время лекции.
Сбылась мечта всех миролюбивых народов мира. Дорога в космос отрыта. Минута напряжённого молчания. Каждый из нас был поражён этой вестью. Потом раздались радостные возгласы. Все рукоплескали.
Цитирует студента «Белгородская правда»
Шофёр спецуправления механизации земляных работ заявил, что сообщение ТАСС о полёте Гагарина слушали все, затаив дыхание, в этот момент хотелось петь, танцевать и закричать на весь мир: «Смотрите ввысь! Наш советский человек проник в космос!».