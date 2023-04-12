Белгородцы приветствуют героя Вселенной: что писали в газетах о полёте Гагарина

14 апреля 1961 года «Белгородская правда» разместила интервью Юрия Гагарина с места приземления космического корабля специальному корреспонденту ТАСС: «Во время полёта, сказал Юрий Гагарин, мне довелось впервые собственными глазами увидеть шарообразную форму Земли. Такой она кажется, когда смотришь на горизонт. Луны я не видел, продолжал Гагарин. Солнце в космосе светит в несколько десятков раз ярче, чем у нас на земле. Звёзды видны очень хорошо: они яркие, чёткие. Вся картина небосвода значительно контрастнее, чем мы видим её с нашей Земли».