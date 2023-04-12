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Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах

12 апреля 2023, 16:42
Фото: 1MI
Все желающие смогут посетить богослужение. Об этом сообщил владыка Иоанн во время прямого эфира «Держите ответ» на Мире Белогорья, посвящённого подготовке к Пасхе.
Сюжет
Пасха

12 апреля митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал о том, как пройдут пасхальные богослужения в приграничной зоне. Как выяснилось, в 20-километровой опасной зоне Белгородской области оказались 58 храмов.

В храмах, которые находятся в зоне особого риска, богослужения проводиться не будут. Тем не менее, белгородцев не лишат возможности встретить праздник в храме. Всех желающих вывезут на автобусах на службу в более безопасные места. Организует такие поездки администрация.

Но кое-где в приграничье служение всё-такие будет, хотя и в непривычном для прихожан формате.

Есть храмы, которые более-менее удалены, и там будет совершаться ночное богослужение под контролем полиции и Росгвардии, казачества, чтобы не было никаких провокаций. Потому что неизвестно, что можно ждать и в пасхальную ночь от тех озлобленных, которые набросились на Киево-Печерскую лавру.
митрополит Иоанн

Владыка отметил, что в этих храмах, помимо работы спецслужб, изменят и время служения. Начнётся всё в пять-шесть утра, на рассвете, чтобы были видны очертания местности вокруг.

Митрополит Иоанн выйдет в прямой эфир с белгородцами 12 апреля
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#Алина Харина#Белгородская область#Иоанн#Религия#Пасха#Богослужение#Храм#Прихожане#Приграничье
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