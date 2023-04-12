Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
12 апреля митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал о том, как пройдут пасхальные богослужения в приграничной зоне. Как выяснилось, в 20-километровой опасной зоне Белгородской области оказались 58 храмов.
В храмах, которые находятся в зоне особого риска, богослужения проводиться не будут. Тем не менее, белгородцев не лишат возможности встретить праздник в храме. Всех желающих вывезут на автобусах на службу в более безопасные места. Организует такие поездки администрация.
Но кое-где в приграничье служение всё-такие будет, хотя и в непривычном для прихожан формате.
Есть храмы, которые более-менее удалены, и там будет совершаться ночное богослужение под контролем полиции и Росгвардии, казачества, чтобы не было никаких провокаций. Потому что неизвестно, что можно ждать и в пасхальную ночь от тех озлобленных, которые набросились на Киево-Печерскую лавру.
митрополит Иоанн
Владыка отметил, что в этих храмах, помимо работы спецслужб, изменят и время служения. Начнётся всё в пять-шесть утра, на рассвете, чтобы были видны очертания местности вокруг.