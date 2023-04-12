Белгородца осудили за госизмену из-за попытки вступить в «Легион „Свобода России“»*

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Белгородской области вынесли приговор 28-летнему мужчине, обвиняемому по статье 275 УК РФ — государственная измена. Белгородца приговорили к тюремному сроку и штрафу.
Согласно материалам дела, фигурант имел неонацистские взгляды. В июле прошлого года он решил вступить в состав террористической организации «Легион „Свобода России“»*, чтобы противостоять российской армии.
Мужчина купил военную экипировку, аптечку. В интернете он изучал методы скрытного ночлега и разведения огня в лесных массивах. В августе 2022 года его задержали при попытке пройти через границу.
Также известно, что ранее белгородца привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и демонстрацию нацистской символики.
Жителя региона приговорили к лишению свободы сроком 4,6 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
«Легион „Свобода России“»* признали террористическим и запретили в марте текущего года. Верховный суд удовлетворил соответствующее обращение Генпрокуратуры.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.