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Белгородца осудили за госизмену из-за попытки вступить в «Легион „Свобода России“»*

12 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI
В Белгородской области вынесли приговор в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в госизмене. Его приговорили к тюремному сроку и штрафу, сообщает Telegram-канал «Экстремизму — НЕТ!».
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Суд

В Белгородской области вынесли приговор 28-летнему мужчине, обвиняемому по статье 275 УК РФ — государственная измена. Белгородца приговорили к тюремному сроку и штрафу.

Согласно материалам дела, фигурант имел неонацистские взгляды. В июле прошлого года он решил вступить в состав террористической организации «Легион „Свобода России“»*, чтобы противостоять российской армии.

Мужчина купил военную экипировку, аптечку. В интернете он изучал методы скрытного ночлега и разведения огня в лесных массивах. В августе 2022 года его задержали при попытке пройти через границу.

Также известно, что ранее белгородца привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и демонстрацию нацистской символики.

Жителя региона приговорили к лишению свободы сроком 4,6 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

«Легион „Свобода России“»* признали террористическим и запретили в марте текущего года. Верховный суд удовлетворил соответствующее обращение Генпрокуратуры.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

Белгородский суд рассмотрит запрос об освобождении осуждённого за госизмену
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#Белгородская область#Суд#Общество#Задержание#Граница#Террористическая организация#Госизмена#Наталья Корявых
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