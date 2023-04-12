Белгородские учёные запатентовали технологию получения красителей для биокосметики

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Новые красители на основе антоцианов получили исследователи кафедры химии НИУ «БелГУ». Профессор кафедры общей химии, доктор химических наук Виктор Дейнека рассказал, что красители легко растворяются в воде и отличаются высокой антиоксидантной активностью, подходят для производства биокосметики.
Помимо этого, провели исследования, которые показали, что новые красящие вещества способны предотвратить болезни сердца, возрастные когнитивные нарушения и некоторые виды рака. Кроме того, стоимость красителей в три раза меньше импортных аналогов для производства губных помад.
Студентки БелГУ уже проверили образцы помад на основе изобретённых красителей и остались довольны их текстурой и цветами.
Патенты выдали на все этапы технологии производства красителей. Разработка получила золотую медаль международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».