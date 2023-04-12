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Белгородские учёные запатентовали технологию получения красителей для биокосметики

12 апреля 2023, 15:01
Фото: Telegram-канал "Пегасий"
В Белгородском госуниверситете запатентовали технологию получения натуральных красителей. Они обладают лечебными свойствами, дешевле импортных аналогов и уже прошли проверку в составе губных помад. Технология получила золотую медаль международного Салона изобретений, сообщили в БелГУ.

Новые красители на основе антоцианов получили исследователи кафедры химии НИУ «БелГУ». Профессор кафедры общей химии, доктор химических наук Виктор Дейнека рассказал, что красители легко растворяются в воде и отличаются высокой антиоксидантной активностью, подходят для производства биокосметики.

Помимо этого, провели исследования, которые показали, что новые красящие вещества способны предотвратить болезни сердца, возрастные когнитивные нарушения и некоторые виды рака. Кроме того, стоимость красителей в три раза меньше импортных аналогов для производства губных помад.

Студентки БелГУ уже проверили образцы помад на основе изобретённых красителей и остались довольны их текстурой и цветами.

Патенты выдали на все этапы технологии производства красителей. Разработка получила золотую медаль международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

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#Анастасия Афанасенко#Губная помада#Красители#Технология#Патент#Биокосметика#Наука#Белгородская область#БелГУ
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