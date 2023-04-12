Белгородские учёные запатентовали передовой способ обработки коррозионностойкой стали

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
Учёные НИУ «БелГУ» изобрели новую технологию обработки коррозионостойкой стали. Предполагается, что полуфабрикаты, изготовленные таким образом, будут востребованы в авиационно-космической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Прочность таких сталей, получаемых по традиционной технологии, низкая и предел текучести составляет 250 МПа.
Руководитель проекта директор НИИ материаловедения и инновационных технологий, доктор физико-математических наук Рустам Кайбышев отмечает, что для увеличения прочности часто используют интенсивную пластическую деформацию. Но применение таких технологий уменьшает пластичность нержавеющих сталей — относительное удлинение образцов после интенсивной пластической деформации составляет не более 10%. Кроме того, реализация данных технологических подходов сильно усложняет и удорожает производство полуфабрикатов.
— Новизна и изобретательский уровень разработанного нами технического решения заключается в многократном чередовании деформационной и термической обработки стали, что неожиданно позволило получить в аустенитной коррозионностойкой стали однородную ультрамелкозернистую структуру, которая обеспечивает повышение прочности (предел текучести не ниже 900 Мпа) с сохранением высокой пластичности (относительное удлинение более 20%), — комментирует Рустам Оскарович.
Он добавил, что эти свойства превосходят величины как прочности, так и пластичности в листах нержавеющих сталей, поставляемых зарубежными компаниями.
Команда разработчиков отмечает, что технология включает пять этапов, каждый из которых имеет свою специфику. Технология разработана в рамках реализации проекта по Программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».