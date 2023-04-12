Белгородские учёные запатентовали передовой способ обработки коррозионностойкой стали

Руководитель проекта директор НИИ материаловедения и инновационных технологий, доктор физико-математических наук Рустам Кайбышев отмечает, что для увеличения прочности часто используют интенсивную пластическую деформацию. Но применение таких технологий уменьшает пластичность нержавеющих сталей — относительное удлинение образцов после интенсивной пластической деформации составляет не более 10%. Кроме того, реализация данных технологических подходов сильно усложняет и удорожает производство полуфабрикатов.