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Белгородские учёные запатентовали передовой способ обработки коррозионностойкой стали

12 апреля 2023, 10:02
Фото: Пресс-служба НИУ «БелГУ»
Технология деформационно-термической обработки аустенитной коррозионностойкой стали обеспечивает одновременно высокую прочность и высокую пластичность получаемого материала.

Учёные НИУ «БелГУ» изобрели новую технологию обработки коррозионостойкой стали. Предполагается, что полуфабрикаты, изготовленные таким образом, будут востребованы в авиационно-космической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Прочность таких сталей, получаемых по традиционной технологии, низкая и предел текучести составляет 250 МПа.

Фото: Пресс-служба НИУ «БелГУ»

Руководитель проекта директор НИИ материаловедения и инновационных технологий, доктор физико-математических наук Рустам Кайбышев отмечает, что для увеличения прочности часто используют интенсивную пластическую деформацию. Но применение таких технологий уменьшает пластичность нержавеющих сталей — относительное удлинение образцов после интенсивной пластической деформации составляет не более 10%. Кроме того, реализация данных технологических подходов сильно усложняет и удорожает производство полуфабрикатов.

— Новизна и изобретательский уровень разработанного нами технического решения заключается в многократном чередовании деформационной и термической обработки стали, что неожиданно позволило получить в аустенитной коррозионностойкой стали однородную ультрамелкозернистую структуру, которая обеспечивает повышение прочности (предел текучести не ниже 900 Мпа) с сохранением высокой пластичности (относительное удлинение более 20%), — комментирует Рустам Оскарович.

Он добавил, что эти свойства превосходят величины как прочности, так и пластичности в листах нержавеющих сталей, поставляемых зарубежными компаниями.

Команда разработчиков отмечает, что технология включает пять этапов, каждый из которых имеет свою специфику. Технология разработана в рамках реализации проекта по Программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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#Кристина Семенчук#НИУ «БелГУ»#Сталь#Обработка#Решение#Инновация#Общество#Белгород
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