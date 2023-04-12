Белгородэнерго увеличивает производственные мощности

Так, в 2022 году энергетики собственными силами изготовили 3994 металлоизделия, а в этом планируется изготовить уже 5660. Работа в данном направлении позволяет филиалу отказаться от закупок этой продукции у сторонних организаций, а также избежать лишних затрат и перераспределить сэкономленные средства на реализацию дополнительных мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.