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Белгородэнерго увеличивает производственные мощности

12 апреля 2023, 13:32
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Производственные мощности филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» пополнились новыми станками и оборудованием, предназначенным для изготовления металлоконструкций для воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и других изделий из металла.

Это позволит расширить перечень выпускаемой продукции и сократить затраты.

Новые трубогибочные резьбонарезные, отрезные, токарный, сверлильный станки, сварочный аппарат и компрессоры поступили в цех по изготовлению металлоконструкций, который выпускает траверсы, хомуты, кронштейны, накладки, оголовки, используемые при выполнении техобслуживания и ремонта электросетей, строительства объектов технологического присоединения в районах области.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

По прогнозам специалистов, дополнительное техническое оснащение повысит количество ежегодно выпускаемой продукции более, чем на 42%.

Так, в 2022 году энергетики собственными силами изготовили 3994 металлоизделия, а в этом планируется изготовить уже 5660. Работа в данном направлении позволяет филиалу отказаться от закупок этой продукции у сторонних организаций, а также избежать лишних затрат и перераспределить сэкономленные средства на реализацию дополнительных мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.

«Работа службы собственного производства помогает существенно ускорить производственный цикл и снизить затраты на реализацию ремонтной программы за счет развития собственного производства. Все металлоконструкции производятся по типовым утвержденным проектам обученным и получившим все необходимые допуски персоналом. В перспективе планируем еще дооснастить производство современным оборудованием и расширить номенклатуру выпускаемых изделий», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго#Продукция#Затраты
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