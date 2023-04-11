Ждать ли всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ в Белгородской области?

Как сообщил Андрей Иконников, ситуация по ОРВИ, ковиду и гриппу в регионе не ухудшилась — на протяжении многих недель область успешно справляется с болезнями. Что касается прогноза на будущее, то однозначно здесь угадать нельзя. Тем не менее, по мнению министра здравоохранения, некоторые выводы сделать всё же можно.