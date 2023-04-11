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Ждать ли всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ в Белгородской области?

11 апреля 2023, 07:16
Фото: 1MI

Иконников: Я не вижу предпосылок всплеска заболеваемости в Белгородской области

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников во время брифинга сообщил, стоит ли белгородцам ждать всплеска заболеваемости в ближайшее время.

Как сообщил Андрей Иконников, ситуация по ОРВИ, ковиду и гриппу в регионе не ухудшилась — на протяжении многих недель область успешно справляется с болезнями. Что касается прогноза на будущее, то однозначно здесь угадать нельзя. Тем не менее, по мнению министра здравоохранения, некоторые выводы сделать всё же можно. 

Прогноз — дело неблагодарное. Но я не вижу предпосылок всплеска заболеваемости. Мы находимся в таком периоде, который по уровню заболеваемости соответствует этому времени года.
Андрей Иконников

В целом же, по мнению министра, ожидать ухудшения ситуации в Белгородской области не стоит.

При этом количество обращений в поликлиники за последнюю неделю снизилось на 6%. Напомним, неделю назад Иконников сообщил, что обращаемость в поликлиники в целом по региону снизилась на 5%.

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#Артем Черненко#Заболеваемость ОРВИ#Заболеваемость гриппом#Коронавирус заболеваемость#Медицина#Касается каждого#Белгородская область#Андрей иконников
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