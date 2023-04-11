Ждать ли всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ в Белгородской области?

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как сообщил Андрей Иконников, ситуация по ОРВИ, ковиду и гриппу в регионе не ухудшилась — на протяжении многих недель область успешно справляется с болезнями. Что касается прогноза на будущее, то однозначно здесь угадать нельзя. Тем не менее, по мнению министра здравоохранения, некоторые выводы сделать всё же можно.
Прогноз — дело неблагодарное. Но я не вижу предпосылок всплеска заболеваемости. Мы находимся в таком периоде, который по уровню заболеваемости соответствует этому времени года.
Андрей Иконников
В целом же, по мнению министра, ожидать ухудшения ситуации в Белгородской области не стоит.
При этом количество обращений в поликлиники за последнюю неделю снизилось на 6%. Напомним, неделю назад Иконников сообщил, что обращаемость в поликлиники в целом по региону снизилась на 5%.