Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:21

Published Сегодня, 19:21

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Изображение материала

За год в Белгородской области на 7% сократилось число работающей молодёжи

11 апреля 2023, 19:21
Фото: 1MI
Всего в регионе трудятся 123,4 тысячи работников в возрасте до 30 лет, следует из данных аналитиков FinExpertiza.
Сюжет
Работа

К концу 2022 года численность работников младше 30 лет в Белгородской области сократилась на 7,1% — это 9,4 тысячи человек. Всего же в регионе осталось 123,4 тысячи работающей молодёжи в возрасте до 30 лет.

По всей России численность работников до 30 лет сократилась на 802 тысячи человек (14,9%), по Черноземью — на 41,2 тысячи человек (7,2%).

В аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что наибольшее сокращение работников произошло в Тамбовской области — на 11,7% — это 8,6 тысяч человек. А наименьший отток наблюдали в Курской области — на 5,2%, то есть 4,5 тысяч человек.

В Орловской области это число сократилось на 7,2%, в Воронежской и Липецкой областях — на 5,8% и 5,5% соответственно.

Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжи
Узнать подробнее
Читайте также:
Центр военно-спортивной подготовки молодёжи откроют в Белгородской областиСлёт молодёжи Белгородской митрополии прошел в Губкинском горокругеВ Белгородской области молодёжь прихватила с набережной новогодних светящихся оленей
#Александра Склярова#Работники#Общество#Работа#Белгородская область
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки
Сегодня, 13:48
Понравилась бы реконструкция Щорса в Белгороде самому Щорсу? Отвечает нейросеть
Сегодня, 12:28
Что думают белгородцы об электронных повестках
Сегодня, 12:26
Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры
Сегодня, 12:10