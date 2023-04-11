За год в Белгородской области на 7% сократилось число работающей молодёжи

В аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что наибольшее сокращение работников произошло в Тамбовской области — на 11,7% — это 8,6 тысяч человек. А наименьший отток наблюдали в Курской области — на 5,2%, то есть 4,5 тысяч человек.