За год в Белгородской области на 7% сократилось число работающей молодёжи

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
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Updated Сегодня, 19:23
К концу 2022 года численность работников младше 30 лет в Белгородской области сократилась на 7,1% — это 9,4 тысячи человек. Всего же в регионе осталось 123,4 тысячи работающей молодёжи в возрасте до 30 лет.
По всей России численность работников до 30 лет сократилась на 802 тысячи человек (14,9%), по Черноземью — на 41,2 тысячи человек (7,2%).
В аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что наибольшее сокращение работников произошло в Тамбовской области — на 11,7% — это 8,6 тысяч человек. А наименьший отток наблюдали в Курской области — на 5,2%, то есть 4,5 тысяч человек.
В Орловской области это число сократилось на 7,2%, в Воронежской и Липецкой областях — на 5,8% и 5,5% соответственно.