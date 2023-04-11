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В Старом Осколе состоится проверка системы оповещения

11 апреля 2023, 16:26
Фото: Bel.ru
Проверку запланировали провести 12 апреля с 14:00 до 16:00. Об этом сообщили в администрации Старого Оскола.

В пресс-службе администрации Старого Оскола рассказали, что 12 апреля с 14:00 до 16:00 состоится проверка работоспособности систем оповещения.

Однако проверка пройдёт не везде. Завтра её планируют провести в микрорайонах Рудничный, Набережный, Молодогвардеец, Интернациональный, на бульваре Дружбы и по улице Ватутина.

В ходе проверки будут задействованы уличные громкоговорители и электромеханические сирены.
Администрация Старого Оскола.
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#Александра Склярова#Система оповещения#Город#Проверка#Старый Оскол
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