В Старом Осколе состоится проверка системы оповещения

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В пресс-службе администрации Старого Оскола рассказали, что 12 апреля с 14:00 до 16:00 состоится проверка работоспособности систем оповещения.
Однако проверка пройдёт не везде. Завтра её планируют провести в микрорайонах Рудничный, Набережный, Молодогвардеец, Интернациональный, на бульваре Дружбы и по улице Ватутина.
В ходе проверки будут задействованы уличные громкоговорители и электромеханические сирены.
Администрация Старого Оскола.