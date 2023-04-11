В России предлагают ввести налог на использование труда мигрантов

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
По мнению главы СКР, среди прочих задач следует проработать механизм финансовой мотивации владельцев предприятий, на которых трудятся россияне. В свою очередь, для предпринимателей, использующих труд иностранных работников, необходимо установить крупный налог.
Помимо этого, глава Следственного комитета предлагает обсудить разработку дорожной карты по замещению зарубежных наемных работников гражданами РФ. Также необходимо установить для россиян высокий уровень социальных и трудовых гарантий.
Кроме того, Бастрыкин считает целесообразным совершенствование схем работы вахтовым методом с применением трудовых ресурсов из числа соотечественников. Он заявил, что необходимо разработать схемы перемещения работников из субъектов РФ с низким уровнем экономики в регионы, где в них существует потребность, информирует interfax.ru.
Ранее сообщалось о необходимости усиления контроля миграции с задействованием процедуры геномной регистрации (проведения ДНК-тестов) для каждого зарубежного гражданина, прибывшего на территорию Российской Федерации. Данные в числе прочих следует вносить в единое удостоверение личности иностранного гражданина с электронным носителем информации, подытожил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.