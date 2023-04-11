В России предлагают ввести налог на использование труда мигрантов

Кроме того, Бастрыкин считает целесообразным совершенствование схем работы вахтовым методом с применением трудовых ресурсов из числа соотечественников. Он заявил, что необходимо разработать схемы перемещения работников из субъектов РФ с низким уровнем экономики в регионы, где в них существует потребность, информирует interfax.ru.