В РЭО определили топ-5 регионов по продаже вторсырья в ЦФО

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Российский экологический оператор запустил ресурс в сентябре 2022 года. Он даёт возможность покупки и продажи вторичных ресурсов и сырья. Программа соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». - пишет inkazan.ru.
Московская область заняла первое место по количеству выставленных лотов. Регион выставил 94 лота на 24,9 млн рублей в категории электроники, на 63 млн рублей в группе текстиля, на 61,3 млн рублей в категории "Шины и покрышки", на 24,3 млн рублей в категории "Полимеры", на 21,6 млн рублей - "Цветные металлы" и на 7,4 млн рублей в группе макулатуры.
Калужская область разместила лоты на 14 млн рублей в категории стекла, Тверская область оставила заявки на полимеры на 13 млн рублей, Орловская — на 11 млн рублей (полимеры, шины и покрышки, отходы нефтепродуктов), Тамбовская — на 10 млн рублей (полимеры), Липецкая — на 8,5 млн рублей (шины и покрышки).
По словам руководителя проекта ЭТП ППК “РЭО” Заура Абдурахимова, на начало апреля 2023 года количество пользователей на ЭТП составило свыше 750, размещено более 380 лотов на общую сумму 696 млн рублей.