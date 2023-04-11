В РЭО определили топ-5 регионов по продаже вторсырья в ЦФО

Московская область заняла первое место по количеству выставленных лотов. Регион выставил 94 лота на 24,9 млн рублей в категории электроники, на 63 млн рублей в группе текстиля, на 61,3 млн рублей в категории "Шины и покрышки", на 24,3 млн рублей в категории "Полимеры", на 21,6 млн рублей - "Цветные металлы" и на 7,4 млн рублей в группе макулатуры.