В посёлке Белгородской области три терапевта из четырёх ушли в декрет

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В ходе прямого эфира к главе регионального минздрава Андрею Иконникову обратилась белгородка Лариса. Она написала, что в посёлке Пролетарский на приёме работает один терапевт, а больных много.
Чиновник отметил, что это вопрос и грустный, и радостный одновременно.
В Пролетарском три терапевта в декретном отпуске. Насколько я знаю, летом выходят на работу два и ещё двое выходят в Ракитянскую ЦРБ по целевому обучению. Поэтому вопрос по Пролетарскому будет закрыт в 100% объёме.
Андрей Иконников
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области на начало года не хватало 130 врачей. Всего в планах было привлечь в отрасль 382 врача. По факту сумели привлечь 343 медика.