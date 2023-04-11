Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Изображение материала

В посёлке Белгородской области три терапевта из четырёх ушли в декрет

11 апреля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Приём ведёт один медик. Пациенты жалуются. Ситуацию прокомментировал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

В ходе прямого эфира к главе регионального минздрава Андрею Иконникову обратилась белгородка Лариса. Она написала, что в посёлке Пролетарский на приёме работает один терапевт, а больных много.

Чиновник отметил, что это вопрос и грустный, и радостный одновременно.

В Пролетарском три терапевта в декретном отпуске. Насколько я знаю, летом выходят на работу два и ещё двое выходят в Ракитянскую ЦРБ по целевому обучению. Поэтому вопрос по Пролетарскому будет закрыт в 100% объёме.
Андрей Иконников

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области на начало года не хватало 130 врачей. Всего в планах было привлечь в отрасль 382 врача. По факту сумели привлечь 343 медика.

 

«Послал меня далеко». В Белгородской области уволили врача за хамство
Узнать подробнее
Читайте также:
Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпыБелгородским врачам будут доплачивать за медпомощь раненным в ходе СВОБелгородцы на 12% реже стали вызывать врача на дом
#Кристина Семенчук#Врач#Декрет#Црб#Иконников#Прямой эфир#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
Ещё два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия
Сегодня, 07:50
В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку
Сегодня, 04:56
Беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде
Сегодня, 06:29
Пострадавшим при обстрелах белгородским предприятиям выделили 800 млн рублей
Сегодня, 04:36