В минстрое рассказали, в каких районах белгородцы получают жильё взамен разрушенного

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По словам Оксаны Козлитиной, в приоритете у переселенцев жильё в Белгороде и Белгородском районе. В меньшей степени местные жители рассматривают дома в Старом Осколе, Губкине, Яковлевском горокруге, Новом Осколе и Борисовке. Случаи выбора жилья в этих муниципалитетах единичные.
Напомним, что в Белгородской области обстрелами были разрушены или повреждены 1752 дома. Уведомление о возможности получить новое жильё в регионе получили 1335 собственников. 996 семей уже согласились на покупку либо строительство жилья.