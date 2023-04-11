В минстрое рассказали, в каких районах белгородцы получают жильё взамен разрушенного

По словам Оксаны Козлитиной, в приоритете у переселенцев жильё в Белгороде и Белгородском районе. В меньшей степени местные жители рассматривают дома в Старом Осколе, Губкине, Яковлевском горокруге, Новом Осколе и Борисовке. Случаи выбора жилья в этих муниципалитетах единичные.