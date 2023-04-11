Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Изображение материала

В минстрое рассказали, в каких районах белгородцы получают жильё взамен разрушенного

11 апреля 2023, 12:18
Фото: 1MI
В приоритете у переселенцев Белгород и Белгородский район. Об этом рассказала министр строительства области Оксана Козлитина.

По словам Оксаны Козлитиной, в приоритете у переселенцев жильё в Белгороде и Белгородском районе. В меньшей степени местные жители рассматривают дома в Старом Осколе, Губкине, Яковлевском горокруге, Новом Осколе и Борисовке. Случаи выбора жилья в этих муниципалитетах единичные.

Напомним, что в Белгородской области обстрелами были разрушены или повреждены 1752 дома. Уведомление о возможности получить новое жильё в регионе получили 1335 собственников. 996 семей уже согласились на покупку либо строительство жилья.

Обстрелами в Белгородской области разрушены и повреждены 1752 жилых дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Что беспокоит белгородцев при получении нового жилья за разрушенное при обстрелахОт нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцевОбстрелами в Белгородской области разрушены и повреждены 1752 жилых дома
#Алина Харина#Разрушения#Квартиры#Белгородские переселенцы#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки
Сегодня, 13:48
Понравилась бы реконструкция Щорса в Белгороде самому Щорсу? Отвечает нейросеть
Сегодня, 12:28
Что думают белгородцы об электронных повестках
Сегодня, 12:26
Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры
Сегодня, 12:10