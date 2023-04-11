В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки

Мы направили официальные запросы в транспортную компанию и мэрию Белгорода, чтобы узнать подробности дела. В «Экотрансе» сообщили, что причина судебного иска известна только истцу. Также в компании добавили, что получателем арендной платы за земельные участки является комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода.