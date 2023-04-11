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В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки

11 апреля 2023, 13:48
Фото: 1MI
Иск администрация подала в Арбитражный суд области. Мэрия требует от транспортной компании проекты рекультивации земельных участков. Подробнее — в материале Бел.Ру.

10 мая состоится предварительное судебное заседание по иску мэрии к ООО «ТК „Экотранс“». Мэрия просит обязать транспортную компанию разработать проекты рекультивации земельных участков в районе старой городской свалки. В случае неисполнения требований, мэрия требует установить судебную неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день просрочки.

Мы направили официальные запросы в транспортную компанию и мэрию Белгорода, чтобы узнать подробности дела. В «Экотрансе» сообщили, что причина судебного иска известна только истцу. Также в компании добавили, что получателем арендной платы за земельные участки является комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода.

В мэрии ответили, что в силу закона места размещения отходов после окончания эксплуатации подлежат закрытию и рекультивации: «Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель, обязаны обеспечить их рекультивацию».

Кроме того, в администрации отметили, что «Экотранс» не представил в мэрию проект, соответствующий утверждённым правилам проведения рекультивации и консервации земель. Участки находятся в ведении Белгорода. Какова дальнейшая судьба этих земель, пока неизвестно.

Напомним, что ранее сообщалось, что на месте старой городской свалки в Белгороде появится зелёная зона с многолетними растениями и деревьями. Данный полигон работал с 1977 года.

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#Алина Харина#Свалка#Рекультивация#Мэрия#Суды#Экотранс#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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