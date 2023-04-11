В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
10 мая состоится предварительное судебное заседание по иску мэрии к ООО «ТК „Экотранс“». Мэрия просит обязать транспортную компанию разработать проекты рекультивации земельных участков в районе старой городской свалки. В случае неисполнения требований, мэрия требует установить судебную неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день просрочки.
Мы направили официальные запросы в транспортную компанию и мэрию Белгорода, чтобы узнать подробности дела. В «Экотрансе» сообщили, что причина судебного иска известна только истцу. Также в компании добавили, что получателем арендной платы за земельные участки является комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгорода.
В мэрии ответили, что в силу закона места размещения отходов после окончания эксплуатации подлежат закрытию и рекультивации: «Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель, обязаны обеспечить их рекультивацию».
Кроме того, в администрации отметили, что «Экотранс» не представил в мэрию проект, соответствующий утверждённым правилам проведения рекультивации и консервации земель. Участки находятся в ведении Белгорода. Какова дальнейшая судьба этих земель, пока неизвестно.
Напомним, что ранее сообщалось, что на месте старой городской свалки в Белгороде появится зелёная зона с многолетними растениями и деревьями. Данный полигон работал с 1977 года.